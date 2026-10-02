Com Zema sem fôlego, Novo se preocupa com possibilidade de ficar sem cadeiras na Alesp

A fragilidade da candidatura de Romeu Zema à presidência da República e a recente desistência de Ricardo Salles da disputa por uma cadeira do Senado podem impactar no desempenho do Novo na busca por outros cargos nas eleições.

Uma das preocupações da legenda é com o eventual desaparecimento da sigla da Alesp, onde possui apenas um representante na atual legislatura, o deputado estadual Leo Siqueira.

Sem puxador de voto e com seus nomes mais conhecidos fazendo campanha para outros partidos, o Novo corre o risco de não eleger nenhum deputado estadual em São Paulo.

Em 2018, a legenda somou quase 700 mil votos e fez quatro cadeiras na Alesp. Quatro anos depois, Leo Siqueira foi o único eleito.

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Em 2026, nem mesmo Leo está concorrendo. Ele decidiu trocar o plenário pela produção de conteúdo e educação, onde acredita ter mais alcance do que como voz única numa Casa de 94 deputados.

Para evitar que a sigla fique sem representantes na Alesp, ele tem tentado emplacar Gerson Pires na corrida eleitoral.

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É um nome de perfil técnico e de bastidor, associado às pautas de segurança, desburocratização e empreendedorismo. O obstáculo é outro: fora dos círculos políticos e digitais do Novo, seu nome ainda é pouco conhecido.

A aposta de Leo é que sua presença nas redes consiga produzir votos para um candidato que, por conta própria, ainda não tem grande reconhecimento eleitoral.

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Sem coligação nas proporcionais, o partido precisa atingir sozinho o quociente eleitoral, e faz isso no pior momento possível: com a campanha presidencial sem aderência e a militância dividida entre a fidelidade ao 30 e o voto útil em Flávio Bolsonaro.