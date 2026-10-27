Com vitória de aliado no Amazonas, PT vai ganhar mais uma cadeira no Senado

Com a vitória de Omar Aziz (PSD) sobre Maria do Carmo (PL) na disputa pelo governo do Amazonas, no último domingo, 25, o PT vai ganhar mais uma cadeira no Senado.

A primeira suplente do novo governador é Cheila Moreira (PT), ex-vereadora de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus. Como Aziz se reelegeu para o Senado em 2022, o mandato dela pode ir até 2030.

Quando Cheila assumir, o PT terá dez senadores, a segunda maior bancada da Casa, atrás do PL, com 28.

Ela comemorou o feito nas redes sociais. “Itacoatiara ganha uma senadora, o PT ganha uma senadora. Agora vamos ser dez no Senado”, disse.