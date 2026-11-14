Com tendência ao confronto, novatos prometem barulho no Congresso a partir de 2027

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O novo Congresso Nacional, embora com baixa renovação na Câmara, traz mudanças significativas no Senado. Novas figuras, impulsionadas pelas redes sociais ou laços familiares, chegam com potencial para agitar o debate político. Destacam-se jovens, mulheres e representantes de diferentes espectros, marcando uma oxigenação no cenário.

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O Congresso que saiu das urnas em outubro deste ano terá poucas caras realmente novas. Na Câmara, as últimas eleições renderam a menor taxa de renovação desde 1994 — apenas 173 de seus representantes chegarão ao plenário sem nunca terem ocupado cargo eletivo em Brasília. No Senado, onde 54 cadeiras (dois terços do total) estavam em jogo, a expectativa era maior e se cumpriu: 39 vão sentar-­se pela primeira vez numa cadeira da Casa (quase a metade dos assentos), embora apenas quinze sejam de fato novatos na capital federal — outros 24 já exerceram (ou ainda exercem) o mandato de deputado federal. Mesmo pequena, a bancada dos neófitos não pode ser subestimada, porque inclui estreantes que tiveram votações expressivas, têm grande visibilidade nas redes e mostraram potencial para alimentar polêmicas e incendiar o debate político.

O caso mais emblemático é o de Lucas Pavanato (PL-SP), vereador de São Paulo em primeiro mandato que conquistou 3,03 milhões de votos, a segunda maior votação na história do país, atrás apenas do reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG), que ultrapassou os 3,1 milhões. Na campanha, Pavanato se apresentou como um “segundo Nikolas” em Brasília. A estratégia do deputado eleito fez dele um dos símbolos dessa geração que chega ao Congresso com uma base de seguidores construída longe da política tradicional. Aos 28 anos, será também um dos que vão engrossar o contingente jovem: dos trinta parlamentares com menos de 30 anos da futura Casa, catorze estarão no primeiro mandato.

Um componente importante na força política dessas novas caras é o uso das redes sociais. Pavanato, que tem 7,1 milhões de seguidores no Instagram, fez campanha baseada em vídeos com críticas à esquerda e a políticas de gênero. A força das redes, porém, não se restringe à direita: Guilherme Cortez (PSOL-SP), Jones Manoel (PSOL-PE) e Ana Elisa (PT-MG) também aterrissarão em Brasília levando votações expressivas e forte presença na internet — nenhum tem menos de 1 milhão de adeptos digitais. A mineira, em sua primeira eleição, se tornou a mulher mais votada para a Câmara na história de seu estado, com 500 000 votos, e, aos 21 anos, será a mais jovem deputada federal. “Em duzentos anos de Câmara, nunca tivemos uma mulher preta eleita aos 21 anos. Não quero ser a única nem a última”, diz a parlamentar, que tem 6,4 milhões de adeptos no Instagram.

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As redes ajudaram muita gente a chegar a Brasília, mas não foram a única alavanca eleitoral para os novatos. Os laços familiares também pesaram. Alvinho Lira (PP-AL) se tornará o deputado mais jovem da história graças à força do pai, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL). Com 20 anos de idade, ele nem poderia assumir a vaga, mas isso se tornou possível graças à lei aprovada em 2025 que permite que o deputado eleito complete a idade mínima de 21 anos em até noventa dias após a posse — Alvinho atinge a exigência em março. Também apoiados na família, chegaram à Câmara pela primeira vez dois Bolsonaro: Renato e Jair Renan, irmão e filho do ex-presidente. Outro parente de ex-presidente, Pedro Rousseff (PT-MG), sobrinho-neto de Dilma e mais um com força nas redes, também terá uma cadeira na Câmara.

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Apesar das novas caras e do potencial que têm para fazer barulho, nem todos os estreantes na Câmara são tão novidade assim. Um levantamento do Ranking dos Políticos mostra que 125 desses 173 novatos já exerceram mandato em Legislativos locais ou prefeituras, e seis ocuparam cargos como ministérios. Sendo assim, apenas 42 nomes não têm nenhuma experiência política, o que dá 8,2% da Câmara. Uma das dificuldades para a renovação é o peso das emendas parlamentares, que se tornaram ferramenta para a perpetuação no poder. “É muito difícil hoje um candidato pela primeira vez conseguir chegar ao Congresso”, afirma Juan Carlos Arruda, diretor do Ranking dos Políticos.

No Senado, onde dois terços das cadeiras estavam em jogo, há mudanças significativas. Além de a inclinação política ter ficado mais à direita, com a vitória avassaladora do PL (que terá 29 dos 81 senadores), o plenário verá mudanças importantes. A principal é o aumento da presença de mulheres. Com a eleição de doze novas senadoras, a representação feminina na Casa passará a ter dezenove parlamentares e será a maior até hoje. A personagem mais relevante politicamente desse esquadrão feminino tem um sobrenome poderoso. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que se tornou a senadora mais votada da história do Distrito Federal na primeira eleição que disputou, chega com o horizonte aberto na direita, após a derrota de Flávio Bolsonaro. Apontada com frequência como potencial herdeira do espólio bolsonarista, ela também tem boa penetração nos eleitorados feminino (foi presidente atuante do PL Mulher) e evangélico, segmento fundamental hoje no caleidoscópio político da direita.

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A bancada que tornará o Senado um pouco mais feminino tem outras mulheres poderosas, que lá chegaram derrotando caciques relevantes. A empresária Marina Candia (PSDB), por exemplo, ganhou uma vaga em Alagoas vencendo o ex-presidente da Casa Renan Calheiros (MDB), que tentava o quinto mandato consecutivo. Evangélica, ela é mulher do governador eleito, João Henrique Caldas (PSDB), o JHC, ex-prefeito de Maceió, que impôs uma dura derrota a Renan Filho na disputa estadual e, com isso, mudou o eixo da política em Alagoas. Já a médica Rayssa Furlan (MDB), do Amapá, tomou a vaga de Randolfe Rodrigues (PT), o líder do governo Lula no Congresso. Esposa do governador eleito Antônio Furlan (PSD), ex-­prefeito de Macapá, ela quase conseguiu impedir a reeleição de Davi Alcolumbre (União Brasil) em 2022, quando foi derrotada por 22 000 votos (5% do total). No Senado, encontrará o arquirrival na política local em busca da reeleição como presidente da Casa e, certamente, será um dos nomes da oposição a esse projeto.

Entre os novatos do Senado, também há nomes que, apesar de estreantes, não podem ser menosprezados. Um deles é Carlos Bolsonaro (PL-SC), o filho Zero Dois do ex-presidente, que se tornou a resistência do núcleo duro do clã depois que os irmãos Eduardo e Flávio se autoexilaram nos Estados Unidos e ficaram sem mandato. Com cadeira no Congresso, Carlos deverá ser o porta-voz mais estridente da família, até mais que Michelle Bolsonaro, que tem seguido uma trilha independente dos enteados — na campanha presidencial, não participou de nenhum ato público com Flávio.

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Se o parâmetro for o potencial para barulho, a esquerda também tem representante. A engenheira de computação Samanda Alves (PT-RN), que na campanha adotou o codinome Samanda do Lula, será a primeira senadora abertamente lésbica a ocupar uma cadeira na Casa. Ela já presidiu o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e tem mais de duas décadas de militância em pautas ligadas à questão de gênero. “Ser uma mulher LGBT na política é abrir caminho para que ninguém fique pra trás. É fazer da nossa vivência uma trincheira”, avisa a futura senadora em seu Instagram. Adversária local de Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio e pré-candidato a presidir a Casa, ela, já eleita, foi ao Senado e postou foto ao lado da cadeira vazia do rival para provocá-lo sobre sua ausência durante a votação do fim da escala de trabalho 6×1.

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Os novatos que chegam ao Congresso representam oxigenação do ecossistema político, o que é vital à democracia. Além da maior presença de jovens e mulheres, boa parte deles chega embalada por uma nova forma de atuação que desafia o establishment. Levantamento do Instituto Democracia em Xeque mostrou uma mudança substancial nas trajetórias de entrada na política. Em 2014, os dez jovens mais votados eram homens e todos tinham ou tiveram familiares na política. Em 2026, esse perfil aparece em apenas um dos dez casos (o filho de Arthur Lira). “Ganham espaço trajetórias ligadas ao ativismo e a movimentos políticos, com forte presença de lideranças das direitas, cuja projeção também se construiu nas plataformas digitais”, diz a pesquisadora Beatriz Bensen, coordenadora do estudo. A internet e as novas arenas da política abriram espaço para quem é capaz de mobilizar milhões de votos fora das estruturas partidárias. Eleger-se, porém, foi o primeiro passo: a partir de fevereiro, os estreantes terão de transformar a votação em influência no Congresso. O “batismo” político dos calouros está só no começo.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021