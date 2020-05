Com Salles fora do Novo, Amoêdo vê ministro ‘ideológico’ e critica gestão

Após a expulsão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelo partido Novo, o fundador e ex-presidente do partido, João Amoêdo, afirmou a VEJA que a gestão do ex-filiado à frente da pasta não estava alinhada à legenda e que ele “talvez tenha errado na escolha” da sigla.

Amoêdo ainda vê o ministro como integrante do núcleo “ideológico” do governo, em uma pasta na qual, em sua avaliação, devem predominar “mais dúvidas do que certezas”. “Quando você fica muito certo de tudo, a chance de estar errando é grande. Ele sempre teve essa postura”, afirma.

“Ele sempre partiu muito pro confronto, o governo Bolsonaro tem quadros técnicos e quadros mais ideológicos, ele faz parte do grupo mais ideológico. Isso torna a gestão mais difícil porque você deixa alguns aspectos técnicos de lado e acaba tendo resultados piores. O que incomodou alguns filiados do Novo provavelmente foi isso, a forma como estavam sendo feitas algumas colocações, embates muito fortes, contra instituições às vezes”, diz João Amoêdo.

A expulsão de Salles, confirmada por ele na manhã desta quinta-feira, 7, se deu após um pedido de filiados ao comitê de ética da legenda. Na publicação no Twitter em que informou ter sido expulso, o ministro alegou que a decisão foi tomada pelo partido porque ele teria assumido “sem qualquer informação prévia ou pedido de autorização'” o Ministério do Meio Ambiente do governo do presidente. “Entre Amoêdo e Bolsonaro, fico com Bolsonaro!”, escreveu.

Amoêdo, que diz não saber ao certo o motivo da expulsão, pois deixou a direção do Novo, respondeu à provocação no Twitter, afirmando esperar que o ex-correligionário passe a fazer escolhas “baseadas em ideias, princípios e valores”.

“No Novo a gente prega que não existe um salvador da pátria. E também sempre fomos contra a polarização extremada na política, o nós contra eles, que tinha na época do petismo e está sendo repetida com afinco pelo bolsonarismo. Especialmente num momento de pandemia e crise, devemos estar fieis a princípios, à medida em que você acha que tem um salvador, um mito que vai resolver sua vida, a coisa não evolui”, afirma.

Sobre a polêmica gestão de Ricardo Salles à frente da pasta, o fundador do partido afirma que a ideologia na atuação do ministro deixa de lado “aspectos técnicos” e leva a “resultados piores”. “Acho que ele não era muito alinhado ao partido, talvez até tenha errado na escolha do partido lá atrás”, conclui Amoêdo.