Com restrições a Alckmin, militantes se reúnem por candidatura de Lula

Ao menos quatro mil pessoas, segundo os organizadores, se reúnem nesse sábado, 7, para lançamento da candidatura à Presidência da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) em um centro de convenções na zona norte de São Paulo. Militantes de sindicatos, movimentos identitários e dos partidos PT, PSB, PSOL, PCdoB, Rede e PV.

O clima do ato é de exaltação à Lula. O público canta gritos de guerra em homenagem ao líder petista e há placas pedindo a saída do presidente Jair Bolsonaro enquanto os discursos não começam.

Lideranças históricas do PT, como José Genoíno e Miriam Belchior estão entre o público, mas o acesso às autoridades é restrito por meio de grades que separam os dirigentes partidários dos militantes. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, outra liderança que circulou entre o público, não fez questão nenhuma de esconder que a presença de Alckmin na chapa ainda não foi bem digerida no seu partido.

Questionado por VEJA sobre qual seria o papel de Alckmin na eleição, ele respondeu: “Um papel discreto, espero”. Ele disse que toda s discussão programática entre PT e PSOL que resultou no apoio a Lula foi feito exclusivamente com os petistas. “Não conversamos com o Alckmin”, enfatizou.