Com previsão de manifestações, DF endurece esquema de segurança nos arredores do STF

A Secretaria de Segurança do Distrito Federal vai endurecer o esquema de segurança previsto para os arredores do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, 15, quando os ministros julgarão a troca de mensagens entre Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A pasta já havia planejado uma operação especial, com policiamento ostensivo e uso de drones. Mas, diante da previsão de ao menos duas manifestações no entorno, a Praça dos Três Poderes será fechada para pedestres. A circulação para carros continuará liberada, mas não será permitido parar ou estacionar na região. Pode haver mais restrições “dependendo da evolução das manifestações”, segundo o secretário Alexandre Patury. Os carros de som cadastrados só poderão avançar até a avenida José Sarney, antes do acesso ao Congresso Nacional.

O patrulhamento será ampliado desde a Rodoviária do Plano Piloto, e o aeroporto também terá atenção especial. Drones térmicos já começaram a ser usados nesta segunda-feira, 14, e agentes das polícias Civil e Militar, dos Bombeiros, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e outros órgãos atuarão em conjunto no monitoramento.

Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, as duas manifestações previstas estão vinculadas a políticos de grande visibilidade. A primeira foi convocada pelo presidenciável do Novo, Romeu Zema, e a segunda, pela deputada Bia Kicis (PL-DF).