Com presença de Lula, convenção do PSB selará aliança nacional e candidatura de Alckmin a vice
Evento em Brasília reúne cúpula pessebista e partidos aliados para deliberação da coligação e atos de pré-campanha no Distrito Federal
Na próxima quarta-feira (29), o Partido Social Brasileiro (PSB) realiza sua convenção nacional, em Brasília. O encontro da legenda marca a deliberação sobre a coligação nacional com o Partido dos Trabalhadores (PT).
A convenção também oficializa a candidatura de Geraldo Alckmin a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva. O líder petista tem presença confirmada no evento. Além dele, presidentes de partidos aliados, parlamentares e lideranças nacionais pessebistas também devem participar.
O evento será realizado no Centro de Convenções Meliá Brasil 21, na capital federal, a partir das 18h30.