Com presença de Lula, convenção do PSB selará aliança nacional e candidatura de Alckmin a vice

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O PSB realiza sua convenção nacional em Brasília na quarta-feira (29), com pautas cruciais para as eleições. O evento definirá a coligação com o PT e oficializará Geraldo Alckmin como vice na chapa de Lula, que terá presença confirmada. Entenda os detalhes e as implicações políticas desse encontro.

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Na próxima quarta-feira (29), o Partido Social Brasileiro (PSB) realiza sua convenção nacional, em Brasília. O encontro da legenda marca a deliberação sobre a coligação nacional com o Partido dos Trabalhadores (PT).

A convenção também oficializa a candidatura de Geraldo Alckmin a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva. O líder petista tem presença confirmada no evento. Além dele, presidentes de partidos aliados, parlamentares e lideranças nacionais pessebistas também devem participar.

O evento será realizado no Centro de Convenções Meliá Brasil 21, na capital federal, a partir das 18h30.