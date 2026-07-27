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Política

Com presença de Lula, convenção do PSB selará aliança nacional e candidatura de Alckmin a vice

Evento em Brasília reúne cúpula pessebista e partidos aliados para deliberação da coligação e atos de pré-campanha no Distrito Federal

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 09h30
Geraldo Alckmin e Lula
Candidatura de Geraldo Alckmin a vice de Lula será oficializada (EVARISTO SA/AFP)
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Na próxima quarta-feira (29), o Partido Social Brasileiro (PSB) realiza sua convenção nacional, em Brasília. O encontro da legenda marca a deliberação sobre a coligação nacional com o Partido dos Trabalhadores (PT).

A convenção também oficializa a candidatura de Geraldo Alckmin a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva. O líder petista tem presença confirmada no evento. Além dele, presidentes de partidos aliados, parlamentares e lideranças nacionais pessebistas também devem participar.

O evento será realizado no Centro de Convenções Meliá Brasil 21, na capital federal, a partir das 18h30.

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