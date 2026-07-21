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Política

Com prazo curto, Flávio Bolsonaro corre contra o tempo para encontrar vice com potencial

Depois que a crise com Michelle veio à tona, a busca por uma mulher para compor a dobradinha na corrida presidencial virou uma prioridade da campanha

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 21 jul 2026, 06h46
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Carlos Moura/Agência Senado)
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Com prazo curto, Flávio Bolsonaro corre contra o tempo para encontrar vice com potencial Priorizar nos meus resultados Google

Mesmo com o início das convenções partidárias, o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ainda enfrenta dificuldades para encontrar uma candidata à vice-presidência e corre contra o tempo para achar alguém para a composição de uma dobradinha com ele.

Antes mesmo do barraco público com Michelle Bolsonaro, Flávio já mirava mulheres para o posto, o que representaria um gesto ao eleitorado feminino.

Depois que a crise com a madrasta veio à tona, a busca por uma mulher para compor a dobradinha na corrida presidencial virou uma prioridade da campanha.

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Ainda assim, o primogênito de Jair Bolsonaro falhou em todas as ofensivas até aqui. Já estiveram na mesa nomes como a senadora Tereza Cristina, as deputadas Simone Marquetto e Clarissa Tércio e a economista Daniella Marques.

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Nos bastidores, aliados reconhecem que alguns dos nomes sondados eram considerados pouco competitivos, mas Tereza faz os olhos de interlocutores do pré-candidato brilharem.

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Apesar da resistência dela, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, encontrará com a senadora do PP para sondá-la novamente.

Aliados da parlamentar pontuam que ela está de olho mesmo é na principal cadeira da Mesa Diretora do Senado, ocupada atualmente por Davi Alcolumbre.

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Em paralelo a isso, Flávio defende uma nova investida sobre o Republicanos para ter Daniella como vice – caso Tereza não aceite a missão.

PP e Republicanos, partidos aos quais elas são filiadas, insistem que a preferência é manter neutralidade na corrida presidencial.

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As legendas querem fazer bancadas grandes no Congresso e não se posicionar na disputa pelo Palácio do Planalto pode ajudar a ter bom desempenho em todos os cantos do país.

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TAGS:
Eleições
Flávio Bolsonaro
Radar
Vice-presidente
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