Com prazo curto, Flávio Bolsonaro corre contra o tempo para encontrar vice com potencial
Depois que a crise com Michelle veio à tona, a busca por uma mulher para compor a dobradinha na corrida presidencial virou uma prioridade da campanha
Mesmo com o início das convenções partidárias, o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ainda enfrenta dificuldades para encontrar uma candidata à vice-presidência e corre contra o tempo para achar alguém para a composição de uma dobradinha com ele.
Antes mesmo do barraco público com Michelle Bolsonaro, Flávio já mirava mulheres para o posto, o que representaria um gesto ao eleitorado feminino.
Depois que a crise com a madrasta veio à tona, a busca por uma mulher para compor a dobradinha na corrida presidencial virou uma prioridade da campanha.
Ainda assim, o primogênito de Jair Bolsonaro falhou em todas as ofensivas até aqui. Já estiveram na mesa nomes como a senadora Tereza Cristina, as deputadas Simone Marquetto e Clarissa Tércio e a economista Daniella Marques.
Nos bastidores, aliados reconhecem que alguns dos nomes sondados eram considerados pouco competitivos, mas Tereza faz os olhos de interlocutores do pré-candidato brilharem.
Apesar da resistência dela, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, encontrará com a senadora do PP para sondá-la novamente.
Aliados da parlamentar pontuam que ela está de olho mesmo é na principal cadeira da Mesa Diretora do Senado, ocupada atualmente por Davi Alcolumbre.
Em paralelo a isso, Flávio defende uma nova investida sobre o Republicanos para ter Daniella como vice – caso Tereza não aceite a missão.
PP e Republicanos, partidos aos quais elas são filiadas, insistem que a preferência é manter neutralidade na corrida presidencial.
As legendas querem fazer bancadas grandes no Congresso e não se posicionar na disputa pelo Palácio do Planalto pode ajudar a ter bom desempenho em todos os cantos do país.