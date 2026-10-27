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Política

Com paradeiro desconhecido, Flávio tem passaporte italiano desde 2023

Polícia Federal investiga suposta viagem aos EUA após ministro Alexandre de Moraes determinar entrega de documento

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 15h31
Homem sorridente de camisa verde e calça jeans segura uma bandeira branca com o rosto de Jair Bolsonaro, que usa faixa presidencial, em um palco com confetes coloridos. Ao fundo, uma bandeira verde, amarela e vermelha, e uma multidão com celulares erguidos.
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) segura bandeira com a imagem do pai, Jair Bolsonaro -  (Mateus Raugust/Reprodução)
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Com paradeiro desconhecido, Flávio tem passaporte italiano desde 2023 Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado à Presidência da República, tem cidadania italiana desde 2023 e passaporte do país europeu. A informação ganha relevância depois que o segundo colocado nas eleições presidenciais de domingo não foi encontrado nesta terça-feira, 27, e nem entregou à Justiça seus próprios passaportes, conforme decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Aliados informam que o parlamentar tem paradeiro desconhecido e pode ter viajado para os Estados Unidos.

De posse do documento italiano, extensível a todos os Bolsonaros, é possível a Flávio viajar para o exterior, mesmo sem a apresentação de um passaporte brasileiro, cancelado pela Polícia Federal depois que o parlamentar não entregou os documentos de viagem à Justiça. No domingo, encerrada a eleição, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Flávio devolvesse os passaportes em 24 horas, embora os fundamentos que levaram os policiais a requisitar a retenção dos documentos sejam até agora desconhecidos.

De acordo com a decisão do magistrado, a Polícia Federal também deveria recolher passaportes de outras nacionalidades, como o italiano, e informar a inclusão do nome do senador no alerta migratório no sistema Sonar, o que desde já sugeria preocupações com uma eventual fuga do candidato derrotado nas eleições presidenciais de domingo. Como Flávio não encaminhou os documentos à Justiça, seus advogados foram notificados a prestar esclarecimentos. Não é possível descartar uma medida mais extrema do STF depois do descumprimento da ordem de Moraes.

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Flávio Bolsonaro é investigado por crimes como desvio de recursos, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção em um inquérito que apura o financiamento da cinebiografia Dark Horse, que conta a história do pai. Em outro flanco de investigação, o processo de relatoria de Moraes apura possíveis crimes de lavagem de capitais atribuídos ao senador e ao advogado Willer Tomaz, de quem é amigo próximo. Foi dentro dessa investigação que partiu a ordem de recolhimento dos passaportes.

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A suspeita de que Flávio pudesse fugir do país surgiu a partir de uma declaração de seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), condenado a quatro anos e dois meses de prisão no STF pelo crime de coação no curso do processo. A pena ao Zero Três foi imposta após ele ter articulado para que os Estados Unidos punissem o Brasil pelo julgamento da trama golpista, caso em que o ex-presidente foi condenado a mais de 27 anos de cadeia. Em um podcast nos Estados Unidos, na semana passada, Eduardo, que vive no Texas, afirmou que as urnas brasileiras podem ter sido fraudadas e defendeu que o irmão deixasse o país se perdesse a eleição.

Em um vídeo publicado nas redes sociais um dia depois da derrota no segundo turno, Flávio negou que tinha planos de fugir do país e afirmou que iria entregar seus passaportes à PF, o que não ocorreu. Nesta terça-feira, com os rumores de fuga, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) deu o tom do discurso que tende a ser explorado pela direita nos próximos dias. Em uma mensagem em suas redes sociais, escreveu: “Se um candidato a presidente que recebe 60 milhões de votos precisa (supostamente) sair do país, que segurança tem um cidadão comum que se opõe ao atual regime?”.

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Eleições
Flávio Bolsonaro
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