Num cenário em que o governador do Rio Grande do Norte e candidato à reeleição Robinson Faria (PSD) tem taxa de rejeição de 54%, a senadora Fátima Bezerra aparece como favorita na corrida eleitoral deste ano e pode levar o PT a vencer no estado pela primeira vez, quebrando um ciclo em que os clãs tradicionais se revezam no poder.

Em pesquisa Ibope divulgada em 22 de julho, a petista aparece isolada em primeiro lugar com 31% das preferências. Carlos Eduardo (PDT) e Robinson Faria (PSD) têm 15% e 9%, respectivamente. Segundo o mesmo levantamento, Fátima é a candidata com a menor taxa de rejeição: 14%. Carlos Eduardo aparece com 19%.

O descontentamento com a gestão de Faria é impulsionado pela crise econômica no estado: o governo do Rio Grande do Norte tem atrasado o salário de seus servidores e o pagamento do décimo terceiro. Com a bandeira de “Lula Livre”, Fátima tem se aproveitado da popularidade do ex-presidente petista no estado, mas outro motivo a beneficia: o enfraquecimento das famílias tradicionais devido a acusações de corrupção.

Nas últimas décadas, as famílias Alves, Maia, Rosado e Faria têm dividido o poder no estado. Robinson Faria e Carlos Eduardo representam esses grupos que comandam o Rio Grande do Norte. Embora já tenha rompido com familiares e não use o nome, Carlos Eduardo pertence à família Alves.

O governador Robinson Faria foi denunciado em caso que investiga a existência de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa, que ele já presidiu. O ex-ministro Henrique Eduardo Alves (MDB) chegou a ser preso em 2017, sob suspeita de envolvimento em desvios nas obras da Arena das Dunas, usada na Copa de 2014. Garibaldi Alves (MDB) foi citado em delação durante investigação sobre doações ilegais de campanha. Já Agripino Maia (DEM) é réu em dois processos no STF, acusado de intermediar propinas.

Fátima chegou a apoiar Faria, mas rompeu com o governador durante o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela também chegou a ter seu nome citado por delatores da Lava Jato, mas conseguiu preservar sua imagem.

Pesquisa Ibope

Fátima Bezerra – 31%

Carlos Eduardo – 15%

Robinson Faria – 9%

Carlos Alberto – 4%

Fábio Dantas – 3%

Freitas Júnior – 2%

Branco/nulo – 32%

Não sabe/não respondeu – 5%

A pesquisa está registrada sob o número RN-03429/2018. O Ibope ouviu 812 pessoas, entre 14 e 20 de julho. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro, de 3 pontos percentuais.

Conheça os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte:

Brenno Queiroga (Solidariedade), engenheiro

Vice: Sérgio Leocádio (PSC)

Coligação: Solidariedade, PSL, DC, PV, Patriota, PPL, PSC

Carlos Alberto (PSOL), professor universitário

Vice: Cida Dantas (PSOL)

Carlos Eduardo (PDT), ex-prefeito de Natal

Vice: Kadu Ciarlini (PP)

Coligação: PDT, PP, MDB, DEM, Podemos

Dário Barbosa (PSTU), professor

Vice: Socorro Ribeiro (PSTU)

Fátima Bezerra (PT), senadora

Vice: Antenor Roberto (PCdoB)

Coligação: PT, PHS, PCdoB

Freitas Júnior (Rede), servidor público estadual

Vice: Flávio Rebouças (Rede)

Heron Bezerra (PRTB), bispo

Vice: Antônio Bento da Silva (PRTB)

Robinson Faria (PSD), governador do Rio Grande do Norte

Vice: Tião Couto (PR)

Coligação: PSD, PRB, PTB, PR, PPS, PMB, PTC, PSB, PRP, PSDB, Avante, Pros, PMN