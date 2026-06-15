Pesquisa: com menos indecisos, Ciro Gomes consolida vantagem pelo governo do Ceará
Levantamento Atlas Focus divulgado nesta segunda mostra o tucano com quase dez pontos à frente do governador petista Elmano de Freitas em eventual segundo turno
O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) tem consolidado sua vantagem na disputa eleitoral pelo comando do Ceará, segundo aponta uma pesquisa Atlas Focus divulgada nesta segunda-feira, 15. Para fazer o levantamento, os institutos ouviram 1.223 eleitores do estado entre os dias 9 e 14 de junho, gerando um documento com margem de erro de três pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Em um eventual segundo turno, Ciro Gomes tem 53,2% das intenções de votos contra 44,9% do atual governador Elmano de Freitas (PT), que tentará a reeleição. Ao todo, 1,8% disse que votará branco ou nulo, e 0,1% não soube responder. Quando considerados apenas os votos válidos, o tucano tem quase dez pontos a mais que o petista, com 54,2% contra 45,8%.
Quando comparados ao último levantamento da Atlas, de março, o ex-ministro vem consolidando sua vantagem ao avançar de 50% que tinha na época para os 53,2% de agora. A tendência se percebe à medida em que há menos eleitores indecisos (em março eram 7%, agora são 2%). Confira os quadros abaixo.
Primeiro turno
- Ciro Gomes (PSDB): 45,8%
- Elmano de Freitas (PT): 44,8%
- Eduardo Girão (Novo): 4,8%
- Delegado Huggo Leonardo (Missão): 2,7%
- Giovanni Sampaio (PRD): 1,3%
- Jarir Pereira (PSOL): 0,1%
- Branco ou nulo: 0,4%
- Não sei: 0,2%
Segundo turno
- Ciro Gomes (PSDB): 53,2%
- Elmano de Freitas (PT): 44,9%
- Branco ou nulo: 1,8%
- Não sei: 0,1%