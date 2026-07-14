Com juro baixo, nova linha de financiamento para motoristas explode em adesões

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A linha de crédito “Move Motoristas” do BNDES atinge R$ 1 bilhão em menos de um mês, apoiando mais de 10 mil taxistas e motoristas de aplicativo. O programa oferece taxas de juros especiais e prazos de pagamento flexíveis para renovação da frota, com carência e condições vantajosas, incluindo diferenciação por gênero. Saiba como participar.

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A linha de crédito “Move Motoristas” já soma 1 bilhão de reais para a renovação da frota de transportes individuais no Brasil, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 14. A proposta do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) teve suas transações iniciadas há menos de um mês.

O programa apoia mais de 10 mil profissionais, entre taxistas e motoristas de aplicativos de todas as regiões brasileiras. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, confirma operações já concluídas em 1.015 municípios, em todos os estados do país. “A iniciativa foi estruturada para apoiar a renovação de frota de motoristas de aplicativos vinculados a mais de 19 plataformas e de taxistas, por meio de condições específicas de financiamento”, afirmou o executivo.

Por meio de parcerias com diversas instituições financeiras, os recursos estão sendo disponibilizados de forma facilitada, com taxas de juros diferenciadas de até 0,99% ao mês para homens e de até 0,91% ao mês para mulheres. As condições de pagamento também são flexibilizadas, oferecendo 72 meses para pagar, com carência de até 6 meses.

Em menos de trinta dias de vigência, o programa registrou operações realizadas por Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoob, Sicredi, Ailos, GM Financial, Volkswagen Financial Services, Banco Stellantis e Mobilize Financial Services. As instituições utilizam garantias governamentais para oferecer esses modelos vantajosos aos tomadores.

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O “Move Motoristas” é destinado aos profissionais com pelo menos 12 meses de experiência em uma plataforma credenciada e com no mínimo 100 corridas completadas no período. No caso dos taxistas, é obrigatório apresentar licença ou alvará vigente emitido pelo órgão municipal de trânsito. O benefício também se estende a cooperados, sendo o financiamento limitado a pessoas físicas e restrito a apenas um veículo por CPF.

O primeiro passo para obter o crédito é solicitar adesão formal ao programa Move Brasil pelo site oficial. O retorno é feito em até 5 dias úteis.

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