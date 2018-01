Com infecção urinária, presidente Temer cumpre agenda em Brasília

Cumprindo orientação médica, o presidente Michel Temer (PMDB) deve ficar de repouso em Brasília nos próximos dias. Em sua agenda oficial para esta terça-feira (2), estão previstos apenas despachos internos no Palácio do Planalto — ele passa a manhã no Palácio do Jaburu, sua residência oficial.

O presidente foi diagnosticado com uma infecção urinária após passar por uma cirurgia para desobstruir a uretra no dia 13 de dezembro e começar a usar uma sonda.

A assessoria da Presidência não confirma a infecção, mas fontes médicas afirmam que trata-se de uma consequência “normal” à cirurgia.

Segundo informou o Jornal Nacional, o presidente chegou a ter febre e está sendo medicado com antibiótico para casos de bactérias muito resistentes.

De acordo com o Palácio do Planalto, os médicos orientaram Temer a descansar durante os últimos dias do ano para se recuperar da cirurgia, já que o presidente não interrompeu sua agenda desde que teve alta — entre os principais compromissos, estavam as conversas pela reforma da Previdência.

A última aparição pública de Temer foi na última quarta-feira (27), em um evento no Rio de Janeiro. Uma viagem para passar o Réveillon na base naval de Marambaia, no Rio, chegou a ser vetada pelos médicos.