O PT lançou nesta terça-feira 21 o primeiro vídeo da campanha presidencial. A peça mescla trechos do discurso de Luiz Inácio Lula da Silva no dia de sua prisão, em 7 de abril, no Sindicato dos Metalúrgicos, e a promessa do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, coordenador da campanha, de levar o ”grito de Lula Livre pelas ruas”.

”Hoje começa a nossa campanha. Andarei por todos os cantos do Brasil, levando suas (de Lula) ideias e sonhos. Vem com a gente”, anuncia Haddad. No vídeo, o PT tenta reforçar o discurso de que o ex-presidente é candidato e, para isso, insere um trecho no qual o ex-presidente afirma que ”não adianta tentarem evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lulas que andam por mim”.

Nesta terça-feira, Haddad, que é candidato a vice-presidente na coligação ”O Brasil Feliz de Novo”, está na Bahia, ao lado do ex-governador e ex-ministro Jaques Wagner e do candidato a governador pelo estado, Rui Costa (PT).