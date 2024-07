Com foco na Zona Oeste, Paes encerra maratona de inaugurações no Rio

Liderando com folga a pesquisa Datafolha para a Prefeitura do Rio, Eduardo Paes (PSD) acelerou nos últimos dias a sua agenda de inaugurações que, pelo prazo eleitoral para todo o Brasil, termina nesta sexta-feira. A maratona nesta semana, com 16 eventos públicos em seis dias – uma média de mais de dois por dia -, se concentrou principalmente na Zona Oeste. No domingo, Paes esteve na região ao lado do presidente Lula, inaugurando na Favela do Aço os primeiros três prédios de um conjunto de apartamentos que terá 44 blocos. Só nesta sexta, as agendas do pré-candidato à reeleição somam cinco, nas zonas Norte e Oeste.

A partir de amanhã, todos os pré-candidatos à reeleição ficam proibidos, segundo regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de participar de inaugurações de obras públicas ou divulgação de prestação de serviços públicos. Para garantir os holofotes nesta reta final, o prefeito do Rio participou de lançamento de concurso para arquitetos a ato marcando o início de ações de reflorestamento. A lista de eventos incluiu até assinatura de lei. O prefeito aparece confortável no levantamento do Datafolha, com 53% das intenções de voto, seguido de Tarcísio Motta (PSOL), com 9%, e Alexandre Ramagem (PL), que totalizou 7%.

Inauguração de obras

De olho na vitória no primeiro turno, Paes vinha focando na Zona Oeste, onde no domingo esteve em dois lugares: no Itanhangá, para inauguração de obras de urbanização, e depois na Favela do Aço, uma da áreas mais pobres da região, onde ele e Lula trocaram elogios rasgados, em evento com cara de comício. Já na segunda, ele reinaugurou o Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, e, na terça, lançou pessoalmente o início das obras de restauro da antiga Estação Leopoldina, na Zona Portuária.

Para sancionar a lei aprovada pela Câmara de Vereadores que cria incentivos à instalação da Bolsa de Valores do Rio, o prefeito também realizou cerimônia, na quarta, na sede da Associação Comercial, no Centro. Ainda no mesmo dia, ele voltou à Zona Oeste, desta vez para inaugurar o prédio principal do Parque Oeste, que servirá de gabinete para o prefeito na nova área de lazer em Inhoaíba. Em seguida, ele protagonizou o ato de assinatura da lei sobre o potencial construtivo da reforma do Complexo de São Januário, do Vasco da Gama.

O penúltimo dia de agendas, ontem, teve início com o prefeito lançando um concurso internacional voltado a arquitetos negros brasileiros e africanos de língua portuguesa, para o projeto do Centro Cultural Rio-África, a ser construído na Zona Portuária. A quinta seguiu com Paes participando da inauguração do novo hospital veterinário municipal, na Zona Norte, e reabrindo o Teatro Ipanema Rubens Corrêa. Hoje, ele já reinaugurou a Arena Cultural Fernanda Torres, em Madureira, e deu início ao reflorestamento da Serra de Inhoaíba, mais uma vez indo à Zona Oeste. A sexta teve ainda mais duas agendas na região: o anúncio do início das obras complementares do Anel Viário de Campo Grande e a inauguração do mergulhão sob a Avenida Cesário de Melo, no mesmo bairro. À noite, ele reabre o Teatro Ziembinski, na Tijuca.