Os candidatos ao governo de São Paulo fazem na noite desta sexta-feira, 24, na Rede TV!, o segundo debate da disputa eleitoral paulista. Participarão do encontro, transmitido pela emissora a partir das 22h, sete dos doze candidatos ao Palácio dos Bandeirantes: João Doria (PSDB), Paulo Skaf (MDB), Márcio França (PSB), Luiz Marinho (PT), Marcelo Cândido (PDT), Professora Lisete Arelaro (PSOL) e Rodrigo Tavares (PRTB). O tucano, o emedebista, o pedetista e Tavares foram os primeiros a chegar à sede da Rede TV!, em Osasco, por volta das 21h.

Líder das pesquisas de intenção de voto, o tucano deve ser, assim como no debate da Band, o principal alvo dos adversários no programa da Rede TV!. Conforme o levantamento Datafolha divulgado nesta semana, o tucano tem 25% da preferência, à frente de Skaf, que tem 20%, e de França e Marinho, cada um com 4%.

Além da renúncia dele à Prefeitura de São Paulo após apenas um ano e quatro meses no cargo, já explorada no debate anterior, seus oponentes tiveram o arsenal anti-Doria reforçado nesta sexta, com a condenação do tucano à suspensão dos direitos políticos por quatro anos, definida pela Justiça paulista. Ainda cabe recurso.

O ex-prefeito de São Paulo foi sentenciado pela juíza Carolina Martins Cardoso, da 11ª Vara da Fazenda Pública, por uso indevido da marca do programa “Cidade Linda”, criado em sua gestão à frente do Executivo paulistano. A magistrada considerou que Doria atrelou sua imagem pessoal ao slogan da iniciativa. “Não se trata de um fato isolado, mas sim de inúmeras divulgações ao longo do período de exercício do cargo público em questão”, decidiu.

Depois da decisão, João Doria ressaltou que a decisão “não interrompe” sua campanha. “O candidato irá recorrer da decisão e está confiante que ela será revertida”, diz nota divulgada por sua equipe.

Se, por um lado, foi aberto mais um flanco para ataques de adversários a Doria, o tucano também terá novas cartas na manga para o embate de hoje. Depois de buscar se mostrar como o candidato anti-PT no primeiro debate, direcionando ataques ao petista Luiz Marinho e citando a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que não deve mudar na Rede TV!, o tucano poderá incluir em sua mira ao atual inquilino do Bandeirantes, Márcio França.

Na última terça-feira, 21, a campanha de Doria denunciou que servidoras da gestão de França trabalharam durante o expediente em favor da campanha do pessebista. A evidência do “uso da máquina” estadual pelo governador é um e-mail enviado por uma funcionária comissionada da Subsecretária de Gestão Estratégica à responsável pela pasta, Vivian Satiro. Na mensagem, ela analisa e critica o tópico “Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Justiça e Defesa da Cidadania” no programa de governo do tucano.

Por engano, a mensagem foi encaminhada também a uma assessora de João Doria que trabalhou no governo paulista até junho. Os advogados de Doria pediram ao Ministério Público de São Paulo que investigue suposta improbidade administrativa no caso e apresentaram uma representação ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) paulista por “conduta vedada”.

No debate na Rede TV!, além dos questionamentos entre candidatos, haverá dúvidas enviadas por eleitores e perguntas feitas por jornalistas da emissora e da revista IstoÉ.