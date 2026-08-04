Com dívida estadual em R$ 200 bilhões, candidato do PSOL ao governo do RJ propõe criar novo banco

Willian Siri, candidato do PSOL ao governo do Rio, divulgou o seu programa de governo. Ao longo das 143 páginas, Siri propõe a criação do Baderj, o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. A instituição seria responsável pelo fomento e financiamento “a longo e médio prazo de projetos estratégicos para reindustrialização, geração de empregos, inovação tecnológica e redução de desigualdades regionais”.

A proposta ocorre em meio à adesão do Rio ao Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados), como forma de amortizar uma dívida pública que beira os R$ 210 bilhões. A maior parte desse montante se refere a débitos com a União.

A substituição do antigo Regime de Recuperação Fiscal (RRF) pelas novas diretrizes federais de reestruturação do endividamento estadual trouxe alívio aos cofres fluminenses. Ainda assim, a quitação da dívida estadual representa uma despesa aproximada de R$ 119 milhões por mês até o ano de 2056.