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Política

Com dívida estadual em R$ 200 bilhões, candidato do PSOL ao governo do RJ propõe criar novo banco

Proposta ocorre em meio à adesão do Rio ao Propag, o que representa uma despesa mensal de R$ 119 milhões até 2056

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 14h35 | Atualizado em 4 ago 2026, 15h00
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Palácio Guanabara (Divulgação/Divulgação)
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Willian Siri, candidato do PSOL ao governo do Rio, divulgou o seu programa de governo. Ao longo das 143 páginas, Siri propõe a criação do Baderj, o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. A instituição seria responsável pelo fomento e financiamento “a longo e médio prazo de projetos estratégicos para reindustrialização, geração de empregos, inovação tecnológica e redução de desigualdades regionais”.

A proposta ocorre em meio à adesão do Rio ao Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados), como forma de amortizar uma dívida pública que beira os R$ 210 bilhões. A maior parte desse montante se refere a débitos com a União.

A substituição do antigo Regime de Recuperação Fiscal (RRF) pelas novas diretrizes federais de reestruturação do endividamento estadual trouxe alívio aos cofres fluminenses. Ainda assim, a quitação da dívida estadual representa uma despesa aproximada de R$ 119 milhões por mês até o ano de 2056.

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