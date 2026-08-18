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Com coprodução da Live Nation, Brava Arena Jockey terá quarta edição no fim de 2026

Palco do evento, que já faz parte da agenda cultural do Rio de Janeiro, será o Jockey Club Brasileiro

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 18h30 | Atualizado em 18 ago 2026, 19h12
Letreiro grande e iluminado com as palavras BRAVA ARENA JOCKEY em rosa e roxo, refletido na superfície escura abaixo. Ao fundo, uma tenda branca com o mesmo nome e ano 2026 em azul, iluminada por luzes roxas e azuis, contra um céu noturno
Brava Arena Jockey terá sua quarta edição entre novembro e dezembro deste ano (Divulgação/Divulgação)
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Idealizada pela Kappamakki e com curadoria artística da Live Nation Entertainment, a Brava Arena Jockey terá sua quarta edição entre novembro e dezembro deste ano.

O palco do evento, que já faz parte da agenda cultural do Rio de Janeiro, será o Jockey Club Brasileiro.

Desde 2023, o evento já reuniu artistas consagrados como Marisa Monte, Ney Matogrosso, Roberto Carlos, Marina Lima, Os Paralamas do Sucesso, Moacyr Luz, Pretinho da Serrinha, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Toto, David Guetta, entre outros.

“A entrada da Live Nation representa um marco na evolução da Brava Arena Jockey. Essa parceria amplia nossa capacidade de crescimento, fortalece a atração de novos negócios e consolida um projeto criado para valorizar a música brasileira e oferecer experiências de alta qualidade ao público”, afirma Simon Fuller, idealizador da Brava Arena Jockey.

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“Para a Live Nation, é uma satisfação atuar ao lado do Simon na realização da Brava Arena Jockey, que se tornou um dos projetos mais aguardados na agenda de eventos da cidade. Queremos contribuir para proporcionar experiências cada vez mais memoráveis aos artistas, parceiros e, principalmente, ao público carioca”, completa Rafael Lazarini, COO da Live Nation Brasil.

Os ingressos serão vendidos pela Ticketmaster.

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