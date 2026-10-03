Com candidatura de Deltan cassada, veja o cenário da eleição ao Senado no Paraná
Última pesquisa da Quaest antes do primeiro turno mostra ex-procurador empatado na liderança
A última pesquisa da Quaest antes do primeiro turno da eleição no Paraná mostra um cenário de indefinição na corrida para o Senado.
Há um empate triplo na liderança entre Filipe Barros (PL), Alexandre Curi (Republicanos) e Deltan Dallagnol (Novo) –o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou a candidatura dele na noite deste sábado, 3. Com o registro cassado, todos os votos no ex-procurador serão considerados nulos.
Como os entrevistadores estiveram em campo entre esta sexta-feira, 2, e a tarde deste sábado, 3, não será possível medir o impacto dessa decisão. Neste levantamento, foram levados em conta os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos.
Veja os números da pesquisa para o Senado no Paraná:
- Filipe Barros (PL): 25%
- Alexandre Curi (Republicanos): 21%
- Deltan Dallagnol (Novo): 21%
- Gleisi (PT): 15%
- Dr. Rosinha (PT): 10%
- Cristina Graeml (PSD): 7%
- Karen Guerreiro (Missão): 1%
- Joaquim do MLB (UP): 0%
- Marcelo Marcelino (PCO): 0%
Sobre a pesquisa
Contratada pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a Quaest ouviu 2.004 eleitores paranaenses entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-05119/2026.