Com candidatura de Deltan cassada, veja o cenário da eleição ao Senado no Paraná

A última pesquisa da Quaest antes do primeiro turno da eleição no Paraná mostra um cenário de indefinição na corrida para o Senado.

Há um empate triplo na liderança entre Filipe Barros (PL), Alexandre Curi (Republicanos) e Deltan Dallagnol (Novo) –o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou a candidatura dele na noite deste sábado, 3. Com o registro cassado, todos os votos no ex-procurador serão considerados nulos.

Como os entrevistadores estiveram em campo entre esta sexta-feira, 2, e a tarde deste sábado, 3, não será possível medir o impacto dessa decisão. Neste levantamento, foram levados em conta os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos.

Veja os números da pesquisa para o Senado no Paraná:

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Filipe Barros (PL): 25%

Alexandre Curi (Republicanos): 21%

Deltan Dallagnol (Novo): 21%

Gleisi (PT): 15%

Dr. Rosinha (PT): 10%

Cristina Graeml (PSD): 7%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Joaquim do MLB (UP): 0%

Marcelo Marcelino (PCO): 0%

Sobre a pesquisa

Contratada pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a Quaest ouviu 2.004 eleitores paranaenses entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-05119/2026.

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