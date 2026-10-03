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Política

Com candidatura de Deltan cassada, veja o cenário da eleição ao Senado no Paraná

Última pesquisa da Quaest antes do primeiro turno mostra ex-procurador empatado na liderança

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 20h24 | Atualizado em 3 out 2026, 20h38
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O ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
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Com candidatura de Deltan cassada, veja o cenário da eleição ao Senado no Paraná Priorize VEJA no Google

A última pesquisa da Quaest antes do primeiro turno da eleição no Paraná mostra um cenário de indefinição na corrida para o Senado.

Há um empate triplo na liderança entre Filipe Barros (PL), Alexandre Curi (Republicanos) e Deltan Dallagnol (Novo) –o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou a candidatura dele na noite deste sábado, 3. Com o registro cassado, todos os votos no ex-procurador serão considerados nulos.

Como os entrevistadores estiveram em campo entre esta sexta-feira, 2, e a tarde deste sábado, 3, não será possível medir o impacto dessa decisão. Neste levantamento, foram levados em conta os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos.

Veja os números da pesquisa para o Senado no Paraná:

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  • Filipe Barros (PL): 25%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 21%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 21%
  • Gleisi (PT): 15%
  • Dr. Rosinha (PT): 10%
  • Cristina Graeml (PSD): 7%
  • Karen Guerreiro (Missão): 1%
  • Joaquim do MLB (UP): 0%
  • Marcelo Marcelino (PCO): 0%

Sobre a pesquisa

Contratada pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a Quaest ouviu 2.004 eleitores paranaenses entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-05119/2026.

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