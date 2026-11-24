Após ter o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a equipe econômica já está debruçada sobre a construção de um pacote de novas medidas fiscais para melhorar a situação das contas públicas.

Uma delas será uma PEC que tratará de uma maior flexibilidade dos pisos de saúde e educação, considerando questões demográficas, e o alinhamento das despesas obrigatórias com o ritmo previsto no teto de gastos.

Os detalhes da proposta estão em confecção, mas as linhas macro já estão prontas.

Mudanças nas regras de salário mínimo e aposentadoria não estão previstas no projeto, que, de acordo com fontes ouvidas pelo Radar, deve ser encaminhado ao Congresso na próxima semana.

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O texto foi o tema principal de conversas que o petista teve nesta terça-feira com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e com 0 ex-ministro Fernando Haddad.

Há a possibilidade de o governo Lula evitar colocar “sua digital” na matéria, assim como fez com o PLP do ajuste fiscal, e encaminhar para que um parlamentar da base governista protocole a proposição.

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Parte da ala política do governo defende, nos bastidores, que o mandatário aguarde o início do próximo mandato para enviar medidas adicionais, mas a equipe econômica, somada à cúpula do Legislativo, avalia que é preciso dar respostas com celeridade.