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Política

Com articulação de Alcolumbre, PEC do fim da escala 6×1 pode avançar antes da eleição

Após reaproximação com Lula, chefe do Senado não garantiu aprovação da medida antes de outubro, mas passou a articular mais a favor da proposição

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 06h01 | Atualizado em 1 set 2026, 12h05
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entrou em campo e ampliou as chances de aprovação da PEC do fim da escala 6×1 antes das eleições.

Aliados do governo estão otimistas com a possibilidade de a medida ser aprovada não apenas na CCJ – como prometido pelo amapaense – antes do processo eleitoral.

Após ter se reaproximado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Alcolumbre já fez vários gestos ao Executivo. Um deles foi disparar ligações para senadores e mobiliza-los para votações de interesse do Palácio do Planalto nesta semana.

Ainda que a oposição esteja organizada para melar o plano, o presidente do Senado tem poder sobre seus pares para fazer a matéria ser aprovada até mesmo no plenário durante a última semana de esforço concentrado antes das eleições.

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Interlocutores do amapaense destacam que ele não fez promessas a Lula, mas admitem que, se ele estiver disposto, não há obstrução que segure o avanço do projeto.

 

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