Com apoio de Flávio, Mendonça Filho desponta com força na disputa ao Senado por PE

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Pesquisa Real Time Big Data mostra Mendonça Filho (PL-PE) ganhando força na disputa pelo Senado em Pernambuco, superando Humberto Costa (PT) e se aproximando de Marília Arraes (PDT), que lidera. O ex-ministro concorre sem chapa formal, mas conta com apoio de Flávio Bolsonaro e Raquel Lyra.

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O deputado federal e ex-ministro Mendonça Filho (PL-PE) desponta com força na briga pelo Senado Federal em Pernambuco, segundo aponta uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

A corrida é liderada pela ex-deputada Marília Arraes (PDT) desde o ano passado. Com larga vantagem, ela tem 29% das intenções de votos. Na sequência, já aparece Medonça, com 20%, à frente numericamente do senador Humberto Costa (PT), que tenta a reeleição e está na mesma chapa de Marília, com 19%. O petista está empatado tecnicamente com o deputado.

Marília Arraes (PDT): 29%

Mendonça Filho (PL): 20%

Humberto Costa (PT): 19%

Eduardo da Fonte (PP): 13%

Túlio Gadêlha (PSD): 12%

Carlos Sant’Anna (Novo): 1%

Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%

Mariano Macedo (PSTU): 0%

Samuel Timoteo (UP): 0%

Pastor Gilvan Costa (Democrata): 0%

Gorett Bitu (UP): 0%

Mailson da Silva Neto (PCO): 0%

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 2%

Mendonça Filho é candidato ao Senado de forma avulsa, sem integrar nenhuma chapa ao governo e sem contar com o apoio formal de nenhum dos candidatos ao comando do estado. Apesar disso, ele é apoiado pelo senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e é amigo próximo da governadora Raquel Lyra (PSD).

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O deputado de direita foi o último candidato a entrar na disputa pelo Senado no estado, após vários nomes do mesmo campo, como o ex-ministro Gilson Machado (Pode) e o ex-deputado Anderson Ferreira (PL) desistirem, deixando um vácuo no campo conservador.