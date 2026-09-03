Com apoio de Flávio, Mendonça Filho desponta com força na disputa ao Senado por PE
Deputado federal e ex-ministro aparece em segundo lugar da corrida eleitoral, brigando pelo espaço que hoje é do senador Humberto Costa (PT), segundo pesquisa
O deputado federal e ex-ministro Mendonça Filho (PL-PE) desponta com força na briga pelo Senado Federal em Pernambuco, segundo aponta uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta quinta-feira, 3. Para chegar aos números, o instituto ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
A corrida é liderada pela ex-deputada Marília Arraes (PDT) desde o ano passado. Com larga vantagem, ela tem 29% das intenções de votos. Na sequência, já aparece Medonça, com 20%, à frente numericamente do senador Humberto Costa (PT), que tenta a reeleição e está na mesma chapa de Marília, com 19%. O petista está empatado tecnicamente com o deputado.
- Marília Arraes (PDT): 29%
- Mendonça Filho (PL): 20%
- Humberto Costa (PT): 19%
- Eduardo da Fonte (PP): 13%
- Túlio Gadêlha (PSD): 12%
- Carlos Sant’Anna (Novo): 1%
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%
- Mariano Macedo (PSTU): 0%
- Samuel Timoteo (UP): 0%
- Pastor Gilvan Costa (Democrata): 0%
- Gorett Bitu (UP): 0%
- Mailson da Silva Neto (PCO): 0%
- Nulo/Branco: 3%
- NS/NR: 2%
Mendonça Filho é candidato ao Senado de forma avulsa, sem integrar nenhuma chapa ao governo e sem contar com o apoio formal de nenhum dos candidatos ao comando do estado. Apesar disso, ele é apoiado pelo senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e é amigo próximo da governadora Raquel Lyra (PSD).
O deputado de direita foi o último candidato a entrar na disputa pelo Senado no estado, após vários nomes do mesmo campo, como o ex-ministro Gilson Machado (Pode) e o ex-deputado Anderson Ferreira (PL) desistirem, deixando um vácuo no campo conservador.