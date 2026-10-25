Com apoio de Flávio e Michelle, Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal

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Celina Leão (PP) foi reeleita governadora do Distrito Federal neste domingo, consolidando sua vitória no segundo turno contra o petista Leandro Grass. Com apoio expressivo da cúpula bolsonarista, incluindo Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, Leão assegurou mais um mandato no DF, destacando a eleição de mulheres na região.

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A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), foi reeleita no segundo turno das eleições 2026, neste domingo, 25, segundo informação do Tribunal Superior Eleitoral. A apuração ainda não foi encerrada, mas o resultado já está matematicamente definido, de acordo com TSE.

Ela derrotou o petista Leandro Grass, que é ex-presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). No primeiro turno, a governadora não venceu por muito pouco, tendo obtido 49,93% dos votos válidos. Grass ficou com 34,47% naquela etapa inicial.

A vitória de Celina foi conquistada com intenso apoio da cúpula bolsonarista, do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), esta eleita senadora pelo DF em 4 de outubro.

Além disso, ela também teve apoio de outros nomes fortes da direita, como o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), o mais votado da história do Brasil para seu cargo, da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e da deputada (senadora eleita) Bia Kicis (PL-DF).

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O Distrito Federal foi a única unidade de federação a eleger três mulheres nas eleições majoritárias, governo e Senado. Celina Leão será uma das pouquíssimas governadoras mulheres a partir de 2027, somando-se à Raquel Lyra (PSD), eleita em Pernambuco no primeiro turno. Mais três candidatas concorrem neste domingo, 25, podendo elevar o número para cinco.