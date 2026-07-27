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Política

Com alianças e vice definidos, Lula chega à convenção melhor do que adversários

Com mais alianças que os rivais, presidente deve ter mais tempo de TV na propaganda eleitoral

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 06h01 | Atualizado em 27 jul 2026, 07h04
Presidente Lula
Presidente Lula durante evento no Planalto  (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Com alianças e vice definidos, Lula chega à convenção melhor do que adversários Priorizar nos meus resultados Google

A pouco mais de dois meses do primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá seu nome confirmado para a disputa presidencial no próximo domingo e chega à convenção melhor do que seus adversários.

Diferente de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência e considerado seu principal oponente, o petista já tem um bloco de partidos fechado com ele e com Geraldo Alckmin confirmado como companheiro de chapa.

Além de estar em um estágio mais avançado, Lula caminha para ter o maior tempo de TV na propaganda eleitoral, o que tem incomodado bastante o filho de Jair Bolsonaro, que vem enfrentando dificuldades para fechar composições em torno de sua postulação,

Ainda que as redes sociais tenham muita importância durante a campanha, a exposição na televisão pode ser utilizada para que o petista estabeleça as narrativas que terão mais repercussão ao longo do processo eleitoral.

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Nas últimas semanas, o entorno de Lula atuou para neutralizar partidos do Centrão que poderiam se aliar ao primogênito de Bolsonaro.

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, fizeram uma ofensiva sobre PP e União Brasil e garantiram, pelo menos por enquanto, que essas legendas ficassem independentes em relação à corrida ao Palácio do Planalto.

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Eles também estiveram com Renata Abreu, do Podemos, que, de acordo com interlocutores da dirigente, também ficará neutro.

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