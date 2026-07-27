Com alianças e vice definidos, Lula chega à convenção melhor do que adversários

A pouco mais de dois meses do primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá seu nome confirmado para a disputa presidencial no próximo domingo e chega à convenção melhor do que seus adversários.

Diferente de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência e considerado seu principal oponente, o petista já tem um bloco de partidos fechado com ele e com Geraldo Alckmin confirmado como companheiro de chapa.

Além de estar em um estágio mais avançado, Lula caminha para ter o maior tempo de TV na propaganda eleitoral, o que tem incomodado bastante o filho de Jair Bolsonaro, que vem enfrentando dificuldades para fechar composições em torno de sua postulação,

Ainda que as redes sociais tenham muita importância durante a campanha, a exposição na televisão pode ser utilizada para que o petista estabeleça as narrativas que terão mais repercussão ao longo do processo eleitoral.

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Nas últimas semanas, o entorno de Lula atuou para neutralizar partidos do Centrão que poderiam se aliar ao primogênito de Bolsonaro.

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, fizeram uma ofensiva sobre PP e União Brasil e garantiram, pelo menos por enquanto, que essas legendas ficassem independentes em relação à corrida ao Palácio do Planalto.

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Eles também estiveram com Renata Abreu, do Podemos, que, de acordo com interlocutores da dirigente, também ficará neutro.