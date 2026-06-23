Com agendas no estado, Lula e Flávio Bolsonaro intensificam a decisiva ‘batalha por São Paulo’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o seu principal opositor, o senador Flávio Bolsonaro (PL), têm hoje agendas no Estado de São Paulo ao lado de seus candidatos ao governo paulista. A movimentação indica a prioridade cada vez maior dos dois principais contendores da corrida presidencial à estratégica corrida no maior colégio eleitoral do país.

Com mais de 22% do eleitorado nacional, São Paulo caminha, cada vez mais, para ter uma eleição estadual decidida já no primeiro turno. Com as desistências de Paulo Serra (PSDB) e Kim Kataguiri (Missão) no último final de semana, a disputa basicamente se dará entre o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), apoiado por Flávio, e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), o candidato de Lula — leia aqui por que a disputa paulista pode ser resolvida no primeiro turno.

O desfecho da eleição paulista é considerado decisivo para a disputa nacional, tanto que Lula fez questão de convencer Haddad a ir novamente para a disputa no Estado. Em 2022, apesar de ter sido derrotado por Tarcísio, Haddad conseguiu ir ao segundo turno — coisa que o PT raramente consegue em São Paulo — e amealhou quase 11 milhões de votos, desempenho que foi considerado decisivo para a apertada vitória de Lula na disputa nacional.

Lula estará em Guarulhos e São Paulo, os dois maiores colégios eleitorais do estado, ao lado de Haddad. Na cidade da região metropolitana, ele fará às 14h um anúncio sobre o Programa Celular Seguro, iniciativa do governo federal que é apresentada como um dos raros exemplos de sucesso da gestão petista na segurança pública — que será um tema central em São Paulo.

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Depois, por volta das 16h, o petista visita o Hospital Santa Marcelina, na Vila Carmosina, zona leste de São Paulo, onde irá entregar equipamentos de radioterapia e inaugurar dois centros destinados ao tratamento da doença.

Já Flávio Bolsonaro estará com Tarcísio de Freitas na cidade de Presidente Prudente, no oeste paulista. A agenda pública prevê a participação de ambos na Feicorte (Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne), às 16h, em mais uma sinalização da dupla ao agronegócio, que tem peso eleitoral relevante no interior do estado.

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Depois, às 18h, ambos participam de um encontro regional da direita em uma universidade. Será a segunda agenda político-eleitoral de Tarcísio com Flávio em poucos dias — no sábado, 20, o governador e o senador estiveram em Guarulhos (mesmo local visitado por Lula hoje) para o lançamento da candidatura ao Senado de André do Prado (PL), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Disputa apertada

Pesquisa divulgada pelo instituto Real Time Big Data na semana passada mostra uma disputa apertada entre Lula e Flávio em São Paulo. Segundo a sondagem, no primeiro turno, o senador tem 36% contra 31% do petista. No segundo turno, Flávio chega a 47% e Lula, a 44% — neste último cenário, há empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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Um dado preocupante para Lula e para Flávio no estado é a alta taxa de rejeição de ambos, segundo a pesquisa: o petista é descartado por 51% dos eleitores, enquanto o senador do PL é rejeitado por 50%,

Lula também tem outro desafio no estado: melhorar a imagem que o paulista tem do seu governo. Segundo o Real Time Big Data, seu trabalho no terceiro mandato é desaprovado por 53% e aprovado por 43%.

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A pesquisa ouviu 1.600 eleitores no Estado de São Paulo entre os dias 13 a 15 de junho e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04419/2026.