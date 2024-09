Colunistas de VEJA analisam caso Silvio Almeida e PL da anistia em live

Os movimentos da oposição pelo projeto de anistia a golpistas e pelo impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes, a situação do ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, tema de capa de VEJA desta semana, e as queimadas que atingem o país e deixam o ar insalubre em diversas cidades serão temas da edição desta sexta-feira, 13, da live de Os Três Poderes, de VEJA, que começa às 12h.

O senador Izalci Lucas (PL-DF) será o convidado do dia do programa, que terá apresentação de Ricardo Ferraz e comentários de Robson Bonin, Ricardo Rangel e Marcela Rahal. Eles também devem tratar das últimas pesquisas eleitorais para a prefeitura de São Paulo.

ESCÂNDALO NO PLANALTO

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, deu um detalhado depoimento a colegas de governo sobre as acusações contra o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida. Reportagem de capa de VEJA mostra que ela relatou ser alvo de constrangimentos e importunações sexuais por parte do colega durante meses. O caso era conhecido pelo governo, que só tomou providências quando tudo saiu do controle. Entre os relatos, estão elogios inconvenientes, sussurros eróticos e até um toque de Almeida nas partes íntimas de Anielle durante uma reunião. O ex-ministro negou, mas, para o Planalto, o caso está encerrado. A nova ministra, Macaé Evaristo, toma posse em breve.

UMA PROVA DE FOGO

A menos de um mês da eleição, o que parecia ser uma caminhada tranquila para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, seguir no poder virou uma corrida acidentada, cheia de obstáculos. Um dos motivos foi a entrada de Pablo Marçal na corrida, que bagunçou a disputa e tem dividido os votos mais à direita. Conforme mostra matéria de VEJA, o emedebista dá sinais de recuperação, mas ainda acumula desafios na campanha. No Paraná Pesquisas divulgado hoje, Nunes tem 25,1%, contra 24,7% de Boulos e 21,0% de Marçal. Já segundo o Datafolha, o atual prefeito lidera com 27%, seguido pelo psolista, com 25%. O coach recuou e tem 19%. As próximas semanas prometem fortes emoções.