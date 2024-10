Colunistas de VEJA analisam reta final da eleição e Lula no Brics

A edição desta sexta-feira, 25, do programa Os Três Poderes, de VEJA, com início às 12h, vai analisar a reta final do segundo turno das eleições municipais, bem como as últimas pesquisas eleitorais divulgadas sobre a corrida em São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e outras capitais. O discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Cúpula do Brics e o caso das vendas de sentenças no STJ também serão temas do programa, que terá apresentação de Ricardo Ferraz e comentários dos colunistas Matheus Leitão, Ricardo Rangel e Marcel Rahal.

FAÇAM SUAS APOSTAS

Tida como um parâmetro para avaliar as forças políticas e projetar o jogo para a disputa nacional daqui a dois anos, as eleições municipais de 2024, mesmo antes do segundo turno, desencadearam uma intensa movimentação nos bastidores dos principais partidos. Capa de VEJA mostra que legendas como PT e PL movimentam-se nos bastidores para definir o comando, as ideias e o futuro das siglas. A polarização dos últimos anos indica que a maioria dos partidos vai ter de fazer sua lição de casa para encontrar um bom lugar na mesa de 2026.

VENDA DE SENTENÇAS

A Polícia Federal investiga o esquema de compra e venda de sentenças envolvendo servidores do STJ há três meses. O caso foi revelado por VEJA no início de outubro, mesmo período em que delegados pediram autorização do STF para prosseguir com a apuração para impedir a destruição de provas e o engavetamento do caso. Apesar do pedido de urgência, o material só foi encaminhado na sexta-feira 18, após um jogo de pressão. Na segunda-feira 21, o ministro Cristiano Zanin encaminhou à PGR os três inquéritos abertos pela PF para que sejam definidos os próximos passos. A operação nesta quinta que apreendeu o celular de um lobista pode dar respostas para enigmas ainda indecifrados.

LIGAÇÕES (MAIS QUE) PERIGOSAS

Ex-dirigentes do PRTB, Joaquim Pereira Neto e Patrícia Reitter foram alvos de um atentado no dia 10 de outubro em Brasília. Três meses antes, eles haviam procurado a polícia para denunciar uma série de intimidações que vinham recebendo e a possível conexão de dirigentes do partido com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A VEJA, Neto afirma que o grupo criminoso assumiu o comando da legenda e que a intenção da organização nas eleições era conquistar a prefeitura de São Paulo com a candidatura de Pablo Marçal. O ex-coach, inclusive, segundo o denunciante, sabia das supostas ligações.