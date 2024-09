Colunistas de VEJA analisam situação de Silvio Almeida após denúncias

A situação do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, após denúncias de assédio sexual e os novos conflitos entre a direita radical e o Supremo Tribunal Federal foram analisados pelos colunistas de VEJA na edição desta sexta, 6, da live de Os Três Poderes. O deputado federal Altineu Côrtes, líder do PL, foi o convidado do dia, e foi entrevistado por Robson Bonin, Matheus Leitão e Marcela Rahal. O programa tem apresentação do editor Ricardo Ferraz.

Questionado sobre a situação do auxiliar de Lula, o deputado da oposição disse que o ministro “sempre teve um histórico ruim” e é “prepotente”. “O ministro deve explicações. Certamente será chamado para prestar esclarecimentos, se der tempo. Porque eu acho que ele vai cair antes disso”, afirmou.

Côrtes também falou sobre a manifestação deste sábado em São Paulo. Para ele, o que o STF “vem implementando ao país é muito ruim para a democracia” e “atropelando o Congresso Nacional”, sem citar casos que se encaixariam nas acusações. O líder do PL avaliou que o ato bolsonarista será “pacífico” e “em defesa da democracia”. “Com todo respeito ao STF, o Brasil tem direito de se manifestar”, opinou.

Embalado pelo pretexto de reagir às decisões do ministro do STF Alexandre de Moraes, principalmente àquelas para enquadrar Elon Musk nas leis brasileiras, Jair Bolsonaro voltou a convocar seus apoiadores para um ato em SP neste 7 de Setembro. Capa de VEJA mostra como o cancelamento do X serviu de combustível para inflamar o bolsonarismo, que nas ruas vai colocar mais uma vez o Supremo no centro do ringue da política. VEJA também traz os bastidores da suspensão da rede social e relata como exageros levaram para a arena política um embate que deveria ficar restrito aos tribunais, o que acabou punindo milhões de pessoas que nada têm a ver com o caso.