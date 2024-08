Colunistas de VEJA analisam ascensão de Marçal nas pesquisas em SP

O programa Os Três Poderes, de VEJA, desta sexta-feira, 23, apresentado pelo editor Ricardo Ferraz e comentado pelos colunistas Matheus Leitão, Ricardo Rangel e Robson Bonin, vai analisar, a partir das 12h, o avanço de Pablo Marçal, candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, nas últimas pesquisas.

A edição vai contar ainda com a presença de Pedro Simões, marqueteiro de Tabata Amaral (PSB), rival do coach na disputa. Ele deve tratar das estratégias usadas pela deputada para tentar crescer e chegar ao segundo turno. Além dos números gerais dos levantamentos realizados nesta semana na capital paulista, os colunistas vão analisar as sondagens realizadas também no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

A POLÍTICA DA LACRAÇÃO

No pleito municipal deste ano, Pablo Marçal passou a representar uma nova e perigosa encarnação de um candidato antissistema ao desnortear adversários com golpes baixos, mentiras e uma campanha maciça nas redes. Reportagem de capa de VEJA desta semana mostra que, apesar de suas propostas rasas e extensa ficha de rolos na Justiça, o coach tem conseguido subir nas pesquisas e preocupa rivais na disputa pelo comando da cidade de São Paulo. Levantamento do Paraná Pesquisas mostra um avanço de cinco pontos de Marçal em duas semanas. Ele agora tem 17,9% contra 24,1% de Ricardo Nunes e 21,9% de Guilherme Boulos. No mais recente Datafolha, Marçal saltou de 14% para 21% e está tecnicamente empatado com Nunes (19%) e Boulos (23%).

DISPUTA NO RIO E EM BH

No Rio de Janeiro, o atual prefeito, Eduardo Paes, segue na liderança isolada na pesquisa Datafolha, com 56% das intenções de voto. Em segundo aparece Alexandre Ramagem, com 9%, que é seguido de perto por Tarcísio Motta, que tem 7%. Já em Belo Horizonte, Mauro Tramonte manteve a ponta, com 27%. O candidato é apoiado pelo governador Romeu Zema e pelo ex-prefeito Alexandre Kalil, rivais na política mineira. A segunda posição é dividida por cinco concorrentes empatados dentro da margem de erro: Carlos Viana (12%), Bruno Engler, Duda Salabert e Fuad Noman (todos com 10%) e Rogério Correia (7%).