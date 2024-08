Colunistas de VEJA analisam a largada da corrida eleitoral em live nesta sexta

No dia em que as campanhas eleitorais de 2024 começam a sair às ruas, a live de Os Três Poderes debate as estratégias dos candidatos das principais cidades para o pleito municipal. Participam do programa desta sexta, às 12h, Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas, e o advogado Gustavo Guedes, especializado em questões eleitorais. A live tem apresentação do editor Ricardo Ferraz e comentários dos colunistas Marcela Rahal, Robson Bonin e Matheus Leitão.

No programa, será detalhada a série de debates organizada por VEJA. Candidatos às prefeituras de São Paulo, Rio de Janeiro e mais quatro cidades brasileiras nas eleições deste ano se enfrentarão em encontros em parceria com a ESPM e apoio do instituto Paraná Pesquisas e da Bonini Guedes Advocacia.

O primeiro debate será na próxima segunda-feira, 19 , com os postulantes à prefeitura de São Paulo. Foram convidados os cinco primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto: o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado Guilherme Boulos (PSOL), o apresentador José Luiz Datena (PSDB), o empresário Pablo Marçal (PRTB) e a deputada Tabata Amaral (PSB).

Os encontros terão formatos parecidos. Haverá cinco blocos, sendo dois para perguntas entre os candidatos (com temas livres), dois para perguntas feitas por jornalistas de VEJA (também com temas livres) e um para considerações finais. A previsão de duração é de uma hora e vinte minutos.