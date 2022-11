Colisão de aviões usados na Segunda Guerra Mundial deixa seis mortos

Uma colisão de dois aviões militares deixou seis mortos neste sábado, 12, durante um show da Força Aérea de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. As aeronaves, usadas durante a Segunda Guerra Mundial, caíram e explodirão após o acidente.

O número de vítimas foi confirmado pelo juiz do condado de Dallas, Clay Jenkins, nas redes sociais. “De acordo com nosso médico legista de Dallas, há um total de seis mortes no incidente de ontem durante o show aéreo ‘Wings over Dallas’. As autoridades vão continuar trabalhando hoje na investigação e identificação das mortes. Por favor, orem por suas famílias e todos os envolvidos”, escreveu.

Segundo a prefeitura, ninguém que estava no chão foi atingido e se feriu. A Commemorative Air Force Over Dallas, responsável pela organização do show aéreo, informou que trabalha em cooperação com as autoridades para investigar a causa do acidente.