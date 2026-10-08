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Política

Coligação de Lula pede apuração de troca de criptomoedas por propaganda pró-Flávio

Site estaria distribuindo ativos como recompensa para publicações favoráveis ao presidenciável

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 19h01
Close-up de dois homens, um à esquerda com chapéu de palha e barba grisalha, olhando para a direita, e outro à direita sorrindo, olhando para cima e para a esquerda
Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro (./AFP)
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Coligação de Lula pede apuração de troca de criptomoedas por propaganda pró-Flávio Priorize VEJA no Google

A coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, composta por PT, PCdoB e PV, protocolou nesta quinta-feira, 8, uma denúncia junto à Procuradoria-Geral Eleitoral, pedindo a investigação de um site que promete tokens de criptomoedas em troca de propaganda favorável ao senador Flávio Bolsonaro (PL).

A defesa aponta indícios de três crimes: corrupção eleitoral, propaganda em língua estrangeira e promessas de vantagens em troca de voto. Uma eventual condenação por este último poderia resultar na cassação da chapa do senador.

Entrou no ar nesta semana um site que promete distribuir tokens do criptoativo $B22 para compartilhar o projeto. Parte dos recursos também seria usada para financiar uma ação filantrópica em Uganda. O esquema foi revelado em reportagem do jornal Folha de S. Paulo. Em 24 horas, o token já teria movimentado mais de 1 milhão de reais.

Em troca do cumprimento das metas do projeto, estão publicações de Pablo Marçal, do deputado Nikolas Ferreira (PL) e, por fim, de Flávio Bolsonaro. Também está previsto um encontro com Nahuel Medina, videomaker sócio de Marçal, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Não foi possível verificar quem é o titular do site, que foi registrado nos Estados Unidos. Até a publicação deste texto, o endereço brasil22token. com continuava no ar.

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