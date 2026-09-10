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Política

Colapso do STF serve de cortina de fumaça para Lula e Flávio Bolsonaro, diz Caiado

Candidato do PSD avalia que crise na Corte beneficia líderes das pesquisas e aponta 'degradação das instituições' a três semanas da eleição

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 18h01 | Atualizado em 10 set 2026, 19h00
Homem de cabelos brancos, camisa azul clara, fala ao microfone com a mão direita levantada, em evento político com fundo de logotipos psd em azul, branco, verde e amarelo
Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, candidato à Presidência da República (Divulgação/PSD/.)
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O ex-governador de Goiás e candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), fez um alerta sobre o caos institucional deflagrado no Supremo Tribunal Federal. Em depoimento exclusivo ao Radar, o postulante ao Planalto ressaltou que o embate entre os ministros da mais alta Corte do país tem beneficiado os atuais líderes das intenções de voto, o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

“A crise não começou hoje. É fruto de um longo processo de degradação das nossas instituições. As consequências estão à vista: retrocessos, falcatruas e um país sem comando. Estamos a três semanas da eleição e o colapso do STF está servindo de cortina de fumaça, caindo como luva, para os dois candidatos que querem que tudo continue como está, com as mesmas duas quadrilhas contaminadas pela mesma corrupção”, afirmou Caiado.

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Nesta quarta-feira, 9, a campanha do presidenciável protocolou uma petição junto ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, solicitando a quebra de sigilo das investigações relacionadas ao Banco Master, das fraudes no INSS e de quaisquer desdobramentos que envolvam agentes públicos.

Na petição, Ronaldo Caiado ressaltou os impactos que a falta de transparência em investigações envolvendo figuras públicas causa ao processo eleitoral de 2026.

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