Cobrada por Flávio, Michelle avalia lançar mobilização em defesa de candidaturas femininas
Anfitriã foi a senadora Roberta Acioly, que recebeu, além de Michelle, as senadoras Damares Alves, Tereza Cristina e Eudócia Caldas
Cobrada pela equipe de pré-campanha de Flávio Bolsonaro para encampar com mais entusiasmo a pré-candidatura de seu enteado ao Palácio do Planalto, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se reuniu com aliadas para avaliar o lançamento de uma mobilização em apoio a candidaturas de mulheres conservadoras.
A anfitriã foi a senadora Roberta Acioly, que recebeu, além de Michelle, as senadoras Damares Alves, Tereza Cristina e Eudócia Caldas. Também participaram do encontro a ex-senadora Margareth Buzetti, a ex-ministra Cristiane Britto e a presidente do Mulheres Republicanas, Lisiane Bayer.
Em 2024, Michelle e Damares protagonizaram uma dobradinha que levou à eleição de prefeitas e vereadoras que devem apoiá-las nas eleições em outubro.
A iniciativa deve inflamar ainda mais a pré-campanha de Flávio, que está bastante insatisfeita com a demora da ex-primeira-dama em embarcar na postulação do filho de Bolsonaro ao Planalto.
Recentemente, Michelle afirmou que entrará na campanha do enteado no momento certo. Apesar disso, ela já endossou postulações país afora.