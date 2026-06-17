Cobrada por Flávio, Michelle avalia lançar mobilização em defesa de candidaturas femininas

Cobrada pela equipe de pré-campanha de Flávio Bolsonaro para encampar com mais entusiasmo a pré-candidatura de seu enteado ao Palácio do Planalto, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se reuniu com aliadas para avaliar o lançamento de uma mobilização em apoio a candidaturas de mulheres conservadoras.

A anfitriã foi a senadora Roberta Acioly, que recebeu, além de Michelle, as senadoras Damares Alves, Tereza Cristina e Eudócia Caldas. Também participaram do encontro a ex-senadora Margareth Buzetti, a ex-ministra Cristiane Britto e a presidente do Mulheres Republicanas, Lisiane Bayer.

Em 2024, Michelle e Damares protagonizaram uma dobradinha que levou à eleição de prefeitas e vereadoras que devem apoiá-las nas eleições em outubro.

A iniciativa deve inflamar ainda mais a pré-campanha de Flávio, que está bastante insatisfeita com a demora da ex-primeira-dama em embarcar na postulação do filho de Bolsonaro ao Planalto.

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Recentemente, Michelle afirmou que entrará na campanha do enteado no momento certo. Apesar disso, ela já endossou postulações país afora.