🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Política

Cobrada por Flávio, Michelle avalia lançar mobilização em defesa de candidaturas femininas

Anfitriã foi a senadora Roberta Acioly, que recebeu, além de Michelle, as senadoras Damares Alves, Tereza Cristina e Eudócia Caldas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 15h52 | Atualizado em 17 jun 2026, 17h29
Oito mulheres sorrindo em uma sala de jantar. Três estão sentadas à mesa, com pratos e copos, e cinco estão de pé atrás delas. Uma planta verde está à esquerda e uma árvore de Natal à direita. Uma luminária moderna com globos brancos ilumina o ambiente.
Michelle Bolsonaro se reúne com aliadas para debater mobilização em apoio a candidaturas de mulheres conservadoras  (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Cobrada por Flávio, Michelle avalia lançar mobilização em defesa de candidaturas femininas Priorize VEJA no Google

Cobrada pela equipe de pré-campanha de Flávio Bolsonaro para encampar com mais entusiasmo a pré-candidatura de seu enteado ao Palácio do Planalto, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se reuniu com aliadas para avaliar o lançamento de uma mobilização em apoio a candidaturas de mulheres conservadoras.

A anfitriã foi a senadora Roberta Acioly, que recebeu, além de Michelle, as senadoras Damares Alves, Tereza Cristina e Eudócia Caldas. Também participaram do encontro a ex-senadora Margareth Buzetti, a ex-ministra Cristiane Britto e a presidente do Mulheres Republicanas, Lisiane Bayer.

Em 2024, Michelle e Damares protagonizaram uma dobradinha que levou à eleição de prefeitas e vereadoras que devem apoiá-las nas eleições em outubro.

A iniciativa deve inflamar ainda mais a pré-campanha de Flávio, que está bastante insatisfeita com a demora da ex-primeira-dama em embarcar na postulação do filho de Bolsonaro ao Planalto.

Siga
Continua após a publicidade

Recentemente, Michelle afirmou que entrará na campanha do enteado no momento certo. Apesar disso, ela já endossou postulações país afora.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Flávio Bolsonaro
Michelle Bolsonaro
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).