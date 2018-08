Caso consiga autorização da Justiça para ser candidato nas eleições de 2018, o petista Luiz Inácio Lula da Silva venceria todos os seus adversários em um eventual segundo turno, aponta pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira. A maior vantagem do ex-presidente é quando seu nome é confrontado com o do deputado Jair Bolsonaro (PSL), com 50,1% contra 26,4% das intenções de voto.

Já Bolsonaro teria uma disputa mais acirrada segundo o levantamento, o primeiro após a oficialização das candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele empata dentro da margem de erro (2,2 pontos percentuais) com Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (Rede) ou Geraldo Alckmin (PSDB). A maior vantagem é contra o tucano: 29,4% contra 26,4%. Veja abaixo o infográfico com todos os cenários.