O ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB), presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), lideram o levantamento para a disputa ao governo do estado elaborado pelo instituto MDA e divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) nesta quarta-feira (8).

Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, eles estão empatados. Numericamente, Doria lidera com 16,4%, seguido por Skaf, com 16,2%. Na sequência, aparecem o governador Márcio França (PSB) com 5%, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT), com 4,8%, e a professora Lisete Arelaro (PSOL), com 2,8%.

O advogado Rodrigo Tavares (PRTB) e Toninho Ferreira (PSTU) têm 1%. Depois deles, aparecem o ex-líder do movimento Vem Pra Rua, Rogério Chequer (Novo), com 0,9%, e Adriano Costa e Silva (DC) e Cláudio Fernando (PMN), com 0,4% cada. Brancos e nulos são 29,5%, enquanto indecisos são 21,4%.

Os números são parecidos aos verificados em um levantamento do instituto Ibope feito na semana passada. Os candidatos de MDB e PSDB parecem se consolidar na liderança, alternando na vantagem numérica (para o Ibope, Skaf estaria levemente à frente), mas o levantamento do CNT traz de novo a redução da distância dos dois para França e Marinho, de 18% para cerca de 11%.

Resultados

A pesquisa do instituto MDA contratada pela CNT ouviu 2.002 pessoas entre os dias 2 e 5 de agosto de 2018. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança estimado é de 95%. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04729/2018.