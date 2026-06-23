CNJ aprova regulamentação de trabalho de crianças e adolescentes influencers

O CNJ aprovou nesta terça-feira a resolução que estabelece as regras para a atuação de crianças e adolescentes em plataformas digitais, como Instagram e TikTok.

A proposta estabelece a necessidade da concessão de alvarás judiciais para atividades artísticas e participação em conteúdos publicados em perfil próprio, de responsáveis ou de terceiros.

Prevê que essas autorizações da Justiça terão prazo máximo de vigência de 12 meses, para crianças, e de 18 meses, para adolescentes.

Esse pedido de aval do Judiciário deverá ser formulado perante o juízo competente em relação a cada criança ou adolescente. A solicitação poderá ser feita pelo responsável legal da criança ou do adolescente ou por quem demonstre legítimo interesse.

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Deverá ainda ser acompanhado da identificação dos responsáveis legais da criança ou do adolescente e da comprovação de sua ciência, sem prejuízo da avaliação judicial acerca da manifestação de consentimento.

A iniciativa é um desdobramento do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que entrou em vigor em março e fixou a necessidade de alvarás para a atuação dos chamados influenciadores mirins no ambiente digital.

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Costurada pelo conselheiro Fábio Esteves, a resolução proíbe a participação de crianças e adolescentes em conteúdos erotizados ou de natureza sexual ou que exponham a criança ou o adolescente a situações violadoras, vexatórias ou degradantes.

Também veta a participação em conteúdos violadores de seus direitos fundamentais, em publicidade dirigida ao público infantil caracterizada como abusiva e em materiais que promovam ou estimulem apostas, jogos de azar, loterias ou atividades equivalentes.

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Além disso, também não poderão aparecer em conteúdos que promovam discursos de ódio, discriminação ou outas formas de violência contra grupos vulneráveis e em materiais que exponham a criança ou o adolescente às piores formas de trabalho infantil.

O texto prevê ainda a criação de um banco nacional de alvarás concedidos, que terá entre os objetivos permitir que órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, tenham acesso às informações sobre a atuação desses jovens nas redes.

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A resolução sugere ainda que se crie uma reserva patrimonial em conta ou uma aplicação em nome da criança ou do adolescente. Propõe também mecanismos de controle e prestação de informações sobre a destinação dos rendimentos, além de restrições à utilização desses valores, quando forem identificados riscos de exploração econômica indevida ou de comprometimento do patrimônio.