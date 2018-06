CNI/Ibope: Lula lidera intenção de voto espontânea, com 21%

A pesquisa eleitoral feita pelo Ibope a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada nesta quinta-feira, 28, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto espontâneas, com 21%. Neste caso, não são apresentados aos entrevistados pelo instituto de pesquisas os nomes dos prováveis candidatos.

Preso em Curitiba desde abril e condenado em segunda instância, o que deve inviabilizar sua candidatura, Lula é seguido nos votos espontâneos pelo deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato do PSL, que aparece com 11% da preferência. Os ex-ministros Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede) aparecem empatados, com 2% cada. O senador Álvaro Dias (Podemos-PR), o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) e o empresário João Amoêdo (Novo) reúnem, cada um, 1% das intenções de voto neste cenário.

Pré-candidatos como Henrique Meirelles (MDB), Rodrigo Maia (DEM) e Manuela D’ávila (PCdoB) não aparecem nominalmente na pesquisa espontânea porque não somaram, individualmente, 1% das intenções de voto. De acordo com a pesquisa, 59% dos entrevistados não nominaram nenhum candidato, 31% revelaram a intenção de votar nulo ou em branco e 28% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa foi realizada pelo Ibope dos dias 21 a 24 de junho com 2.000 eleitores e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02265/2018. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Pesquisa estimulada

Mesmo preso, o ex-presidente Lula também lidera a pesquisa estimulada, ou seja, quando são apresentados os nomes dos possíveis candidatos aos entrevistados. Neste quadro, o petista tem 33% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (15%), Marina Silva (7%), Ciro Gomes (4%), Geraldo Alckmin (4%) e Álvaro Dias (2%).

Com a presença do ex-presidente na disputa, de acordo com a pesquisa, João Amôedo, Manuela D’ávila, Fernando Collor (PTC), Flávio Rocha (PRB), João Goulart Filho (PPL) e Levy Fidelix (PRTB) aparecem empatados com 1%.

Sem o petista entre os candidatos, cenário mais provável para a disputa, a pesquisa mostra Bolsonaro em primeiro lugar, com 17% da preferência, seguido por Marina (13%), Ciro (8%), Alckmin (6%) e Dias (3%). Apresentado como pré-candidato do PT no lugar de Lula, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad soma 2% das intenções de voto, mesmo número do ex-presidente Fernando Collor, que não será candidato.

Neste quadro, Rocha, Boulos, Meirelles, Amoêdo, Fidélix, Goulart Filho, Manuela e Maia aparecem com 1% da preferência.

Veja abaixo os cenários completos da pesquisa CNI/Ibope:

Cenário 1

Jair Bolsonaro – 17%

Marina Silva – 13%

Ciro Gomes – 8%

Geraldo Alckmin – 6%

Álvaro Dias – 3%

Fernando Collor – 2%

Fernando Haddad – 2%

Flávio Rocha – 1%

Guilherme Boulos – 1%

Henrique Meirelles – 1%

João Amoêdo – 1 %

Levy Fidelix – 1%

João Goulart Filho – 1%

Manuela D’Ávila – 1%

Rodrigo Maia – 1%

Outros – 1%

Branco/Nulo – 33%

Não sabe/ Não respondeu – 8%

Cenário 2

Lula – 33%

Jair Bolsonaro – 15%

Marina Silva – 7%

Ciro Gomes – 4%

Geraldo Alckmin – 4%

Álvaro Dias – 2%

João Amoêdo – 1%

Manuela D’Ávila – 1%

Fernando Collor – 1%

Flávio Rocha – 1%

Levy Fidelix – 1%

João Goulart Filho – 1%

Outros – 2%

Branco/nulo – 22%

Não sabe/ Não respondeu – 6%

Intenção de voto espontânea

Lula – 21%

Jair Bolsonaro – 11%

Ciro Gomes – 2%

Marina Silva – 2%

Álvaro Dias – 1%

Geraldo Alckmin – 1%

João Amoêdo – 1%

Outros – 3%

Branco/Nulo – 31%

Não sabe/ Não respondeu – 28%

Rejeição

Fernando Collor – 32%

Jair Bolsonaro – 32%

Lula – 31%

Geraldo Alckmin – 22%

Ciro Gomes – 18%

Marina Silva –18%

Rodrigo Maia – 13%

Fernando Haddad – 12%

Henrique Meirelles – 11%

Levy Fidelix – 10%

Aldo Rebelo –9%

Álvaro Dias – 9%

Flávio Rocha – 9%

Guilherme Boulos – 9%

João Goulart Filho – 9%

Manuela D’Ávila – 9%

João Amoêdo – 8%

Guilherme Afif Domingos – 8%

Paulo Rabello de Castro – 8%

Valéria Monteiro –8%

Poderia votar em todos – 2%

Não sabe/ Não respondeu – 11%

(Com Estadão Conteúdo)