Clodoaldo Pelizzoni, secretário da gestão Ricardo Nunes, morre aos 56 anos
Prefeitura, governo do estado e Assembleia Legislativa lamentam a morte e ressaltam suas quase três décadas de atuação no serviço público
O secretário municipal de Planejamento e Eficiência da cidade de São Paulo, Clodoaldo Pelizzoni, morreu na noite de terça–feira, aos 56 anos, em São Paulo. O motivo da morte não foi informado pela família.
Em nota, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) ressaltou a “trajetória marcada pela dedicação ao serviço público, à gestão eficiente e ao desenvolvimento da cidade e do Estado de São Paulo.” “Ao longo da carreira, teve atuação destacada especialmente na área de transportes, da qual era profundo conhecedor e estudioso. Na nossa gestão deixou uma contribuição importante para o planejamento da cidade, incluindo a estruturação do orçamento climático da capital, hoje o mais completo do país. Sua partida representa também uma grande perda para a administração pública”, afirmou o prefeito.
Formado em Administração Pública pela FGV-SP, com especializações em gestão estratégica, administração pública, parcerias público-privadas e concessões, Pelizzoni tinha mais de três décadas no serviço público de São Paulo. No governo, foi diretor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), diretor administrativo-financeiro da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Imesp), chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), secretário de Logística e Transportes e secretário dos Transportes Metropolitanos, liderando projetos estratégicos para a mobilidade e a infraestrutura paulista.
Na Prefeitura de São Paulo, atuou como secretário-adjunto de Governo a partir de 2023, até assumir, em 2025, a Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência. Entre suas contribuições mais recentes está a coordenação do orçamento climático da capital, referência nacional na incorporação de critérios ambientais ao planejamento público.
Também em nota, o Governo de São Paulo lamentou a morte. “Com competência técnica, dinamismo e obstinação, ele contribuiu de forma decisiva para os avanços de ações em parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a gestão estadual, viabilizando iniciativas integradas e avanços concretos em benefício da população”, diz a gestão Tarcísio de Freitas.
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também manifestou pesar. “Neste momento de luto, a Alesp se solidariza com familiares, amigos e companheiros de trabalho de Clodoaldo Pelizzoni”, publicou.