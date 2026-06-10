Clodoaldo Pelizzoni, secretário da gestão Ricardo Nunes, morre aos 56 anos

Ler Resumo





O Secretário Municipal de Planejamento e Eficiência de São Paulo, Clodoaldo Pelizzoni, faleceu aos 57 anos. Com uma trajetória de mais de três décadas no serviço público, destacou-se por sua dedicação, conhecimento em transportes e por coordenar o orçamento climático da capital, deixando um legado importante para a gestão paulista.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O secretário municipal de Planejamento e Eficiência da cidade de São Paulo, Clodoaldo Pelizzoni, morreu na noite de terça–feira, aos 56 anos, em São Paulo. O motivo da morte não foi informado pela família.

Em nota, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) ressaltou a “trajetória marcada pela dedicação ao serviço público, à gestão eficiente e ao desenvolvimento da cidade e do Estado de São Paulo.” “Ao longo da carreira, teve atuação destacada especialmente na área de transportes, da qual era profundo conhecedor e estudioso. Na nossa gestão deixou uma contribuição importante para o planejamento da cidade, incluindo a estruturação do orçamento climático da capital, hoje o mais completo do país. Sua partida representa também uma grande perda para a administração pública”, afirmou o prefeito.

Também em nota, o Governo de São Paulo lamentou a morte. “Com competência técnica, dinamismo e obstinação, ele contribuiu de forma decisiva para os avanços de ações em parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a gestão estadual, viabilizando iniciativas integradas e avanços concretos em benefício da população”, diz a gestão Tarcísio de Freitas.

Continua após a publicidade

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também manifestou pesar. “Neste momento de luto, a Alesp se solidariza com familiares, amigos e companheiros de trabalho de Clodoaldo Pelizzoni”, publicou.