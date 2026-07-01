‘Clima de decepção’ e futuro político em dúvida: os bastidores da decisão de Michelle Bolsonaro

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Afastamento de Michelle Bolsonaro da presidência do PL Mulher aprofunda crise interna do partido e lança incertezas sobre a campanha de Flávio Bolsonaro. Especialistas analisam o impacto no eleitorado feminino, as articulações nos bastidores e como a desorganização afeta o cenário político. Entenda as complexas ramificações.

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O afastamento de Michelle Bolsonaro da presidência do PL Mulher abriu um novo capítulo da crise interna vivida pelo PL e aumentou as incertezas sobre a campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Em análise no programa Ponto de Vista, o repórter Gabriel Sabóia, de Radar, o editor José Benedito da Silva e o cientista político Leandro Consentino avaliaram que a saída da ex-primeira-dama enfraquece a estratégia eleitoral do partido junto ao eleitorado feminino e amplia os desafios de articulação da legenda na reta inicial da pré-campanha (este texto é um resumo do vídeo acima).

Por que Michelle deixou o comando do PL Mulher?

Michelle anunciou o afastamento após reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a ex-primeira-dama afirmou que a decisão foi tomada para que pudesse se dedicar integralmente aos cuidados do ex-presidente Jair Bolsonaro e da filha do casal. Valdemar, por sua vez, afirmou que o crescimento do partido naturalmente amplia divergências, mas ressaltou que “o que une o partido é ainda maior”.

O que aconteceu nos bastidores da reunião com Valdemar?

Segundo Gabriel Sabóia, a decisão foi precedida por horas de intensa movimentação dentro do PL. O repórter afirmou que Michelle chegou à reunião disposta a deixar não apenas a presidência do PL Mulher, mas também o próprio partido e desistir de qualquer candidatura. “Ela chegou nessa reunião afirmando que queria deixar o partido, que não queria mais cumprir qualquer função pública e nem ser candidata”, relatou.

De acordo com Sabóia, Valdemar Costa Neto, Bia Kicis e Damares Alves convenceram Michelle a permanecer filiada ao partido, embora ela tenha oficializado sua saída da ala feminina.

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O futuro político de Michelle também ficou em dúvida?

Segundo Sabóia, a eventual candidatura de Michelle ao Senado pelo Distrito Federal passou a ser tratada como uma incógnita. “O Valdemar diz que ela ficou de responder se vai ser candidata ou não, e o partido fica à espera”, afirmou o repórter.

Sabóia acrescentou que, neste momento, ninguém substituirá Michelle na presidência nacional do PL Mulher. A direção da legenda optou por descentralizar a coordenação da ala feminina, deixando as decisões sob responsabilidade das lideranças estaduais, supervisionadas diretamente por Valdemar.

Segundo o presidente do partido, “ninguém tem estatura política ou musculatura para substituí-la”. Ele também afirmou que Michelle poderá reassumir o cargo “assim que ela quiser”.

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Quais são os impactos para a campanha de Flávio Bolsonaro?

Na avaliação do editor José Benedito da Silva, o episódio aumenta os problemas enfrentados pelo PL em diversos estados. Ele lembrou que o partido já enfrenta dificuldades em unidades importantes da federação, como Rio de Janeiro e Ceará, e afirmou que a saída de Michelle pode produzir novos efeitos no Distrito Federal.

“A saída da Michelle de cena é ruim, pois ela era considerada um cabo eleitoral importante para a consolidação de candidaturas e captação de votos pelo país”, afirmou.

Como o PL tenta reagir à crise?

Durante o programa, José Benedito questionou Sabóia sobre uma reunião marcada entre Flávio Bolsonaro e representantes do eleitorado feminino. Segundo o repórter, o encontro deveria discutir propostas para mulheres dentro do plano de governo, mas o ambiente passou a ser dominado pela crise envolvendo Michelle.

Ele relatou que integrantes da bancada feminina demonstram frustração com a condução do episódio por Flávio Bolsonaro e que o encontro tende a ser marcado por cobranças internas. “O sentimento é de muita decepção. Os posicionamentos dele em direção à ex-primeira-dama não foram suficientes”, disse.

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A crise mudou de patamar dentro do partido?

Para Sabóia, sim. Segundo ele, pela primeira vez a principal pressão sobre Flávio deixou de vir apenas da oposição e passou a surgir dentro do próprio PL. “Ninguém imaginava que a essa altura os problemas de família estariam sendo a grande questão do partido”, afirmou.

Na avaliação do repórter, Valdemar passou a administrar um conflito interno que ameaça contaminar toda a estratégia eleitoral da legenda.

Quem pode se beneficiar da desorganização do PL?

O cientista político Leandro Consentino afirmou que a falta de coordenação entre as principais lideranças bolsonaristas tende a enfraquecer o projeto eleitoral do partido. Segundo ele, diferentes grupos dentro da família Bolsonaro passaram a atuar com objetivos distintos, dificultando a construção de uma estratégia unificada. “A falta de unidade entre os caciques certamente atrapalha”, afirmou.

Consentino citou ainda o papel de Eduardo Bolsonaro, que, segundo sua avaliação, busca manter mobilizada a base bolsonarista enquanto Flávio tenta consolidar sua candidatura presidencial. “Jair Bolsonaro fora do jogo, sem sabermos a opinião dele de fato, vai custar caro ao partido”, avaliou.

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Para o cientista político, quem pode aproveitar esse cenário são legendas de centro e de direita aliadas ao PL. “Quem lucra são as legendas satélites. Republicanos, Progressistas e outras siglas aliadas podem vir a ganhar muito com isso também. É tudo um jogo de xadrez muito bem montado que a gente vai ter que acompanhar nos próximos lances”, concluiu.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.