O desempenho dos candidatos ao governo de Minas, segundo nova pesquisa Quaest
Segundo lugar tem empate técnico entre quatro candidatos
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a corrida pelo governo de Minas Gerais, de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta terça, 25. Com 29% das intenções de voto, ele tem dezoito pontos percentuais de vantagem sobre Patrus Ananias (PT), que tem 11%.
O petista está empatado tecnicamente, dentro da margem de erro de três pontos percentuais, com Alexandre Kalil (PDT), que tem 10%, o governador Mateus Simões (PSD), com 7% e Gabriel Azevedo (MDB), com 5%.
Veja os números da pesquisa para o governo de Minas Gerais:
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 29%
- Patrus Ananias (PT): 11%
- Alexandre Kalil (PDT): 10%
- Mateus Simões (PSD): 7%
- Gabriel Azevedo (MDB): 5%
- Flávio Roscoe (PL): 3%
- Ben Mendes (Missão): 2%
- Professor Túlio Lopes (PCB): 1%
- Rafael Duda (PSTU): 1%
- Indira Xavier (UP): 0%
- Henrique Áreas (PCO): 0%
- Indecisos: 19%
- Branco/nulo/não vai votar: 12%
Sobre a pesquisa
A Quaest ouviu 1.506 eleitores mineiros entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MG-04060/2026.