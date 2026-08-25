O desempenho dos candidatos ao governo de Minas, segundo nova pesquisa Quaest

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Pesquisa Quaest mostra Cleitinho Azevedo à frente na corrida pelo governo de Minas Gerais com 29% das intenções de voto. Patrus Ananias e Alexandre Kalil aparecem tecnicamente empatados na segunda posição. Entenda os detalhes dos números e a metodologia do levantamento eleitoral.

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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a corrida pelo governo de Minas Gerais, de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta terça, 25. Com 29% das intenções de voto, ele tem dezoito pontos percentuais de vantagem sobre Patrus Ananias (PT), que tem 11%.

O petista está empatado tecnicamente, dentro da margem de erro de três pontos percentuais, com Alexandre Kalil (PDT), que tem 10%, o governador Mateus Simões (PSD), com 7% e Gabriel Azevedo (MDB), com 5%.

Veja os números da pesquisa para o governo de Minas Gerais:

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 29%

Patrus Ananias (PT): 11%

Alexandre Kalil (PDT): 10%

Mateus Simões (PSD): 7%

Gabriel Azevedo (MDB): 5%

Flávio Roscoe (PL): 3%

Ben Mendes (Missão): 2%

Professor Túlio Lopes (PCB): 1%

Rafael Duda (PSTU): 1%

Indira Xavier (UP): 0%

Henrique Áreas (PCO): 0%

Indecisos: 19%

Branco/nulo/não vai votar: 12%

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Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 1.506 eleitores mineiros entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MG-04060/2026.

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