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Política

Cleitinho recorre a Janones e senadora eleita do PT para agendar reunião com Lula

Futuro governador de Minas, que apoiou Flávio Bolsonaro, quer renegociar os termos da dívida do estado com a União

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 18h28
Homem de terno cinza e camisa preta fala ao microfone, enquanto mulher de cabelos cacheados, óculos e colar sorri ao lado, em ambiente formal
CONGRESSO - O governador eleito de MG, Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), e a senadora eleita Marília Campos (PT-MG) (Waldemir Barreto/Agência Senado/Ag. Senado)
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Cleitinho recorre a Janones e senadora eleita do PT para agendar reunião com Lula Priorize VEJA no Google

Eleito governador de Minas Gerais nas eleições deste ano, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) se aproximou de parlamentares do PT, partido que enfrentou nas urnas, para tentar articular uma reunião com Lula. O objetivo do encontro é discutir a dívida de 200 bilhões de reais que afeta os cofres do Estado e será um de seus principais desafios assim que assumir o cargo no ano que vem.

Durante uma sessão no Senado Federal realizada nesta semana, Cleitinho pediu a palavra, anunciou a presença de Marília Campos (PT-MG), eleita senadora em outubro, e fez elogios à petista. O futuro governador mineiro afirmou que Marília Campos tem ajudado a fazer a ponte a fim de promover a audiência com o presidente.

“A gente vai ter uma reunião e fazer um plano de trabalho sobre a dívida de Minas Gerais. Fazer essa ponte com o governo federal, para a gente fazer Minas virar protagonista”, disse o senador. Marília Campos também fez questão de compartilhar uma foto com Cleitinho Azevedo nas redes sociais.

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Aliados do governador eleito de Minas dizem que a reunião com Lula deve acontecer na semana que vem, assim que o presidente retornar da viagem à Turquia e às Filipinas. Cleitinho também recorreu a outro governista, o deputado federal André Janones (Rede-MG), para tentar colocar de pé a agenda no Palácio do Planalto.

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Como se sabe, Janones ganhou prestígio com Lula especialmente após sua reeleição, por ser considerado um dos principais responsáveis pela arrancada nas redes sociais que contribuiu para a virada histórica do petista sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O deputado foi criador do canal “Exército do Lula”, que reuniu 10 milhões de seguidores na reta final da campanha.

Recentemente, Janones rasgou elogios ao novo governador de Minas Gerais, que apoiou o filho mais velho de Jair Bolsonaro na corrida presidencial . “Ele é um amigo. É um cara que está se propondo a fazer algo de que o país precisa muito, que é pacificar, que é superar essa questão ideológica”, declarou o general do “Exército do Lula”.

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