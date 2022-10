Ciro Nogueira promete enquadrar Janones no Conselho de Ética

Atualizado em 16 out 2022, 15h49 - Publicado em 16 out 2022, 15h34

Um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), anunciou neste domingo, 16, que seu partido vai entrar com uma representação contra o deputado federal, André Janones (Avante-MG), no Conselho de Ética da Câmara por supostamente estimular “atos antidemocráticos“.

Janones integra a tropa de choque da campanha do ex-presidente Lula nas redes sociais e a ele tem sido atribuída a série de ataques sofridos pelo presidente na internet nas últimas semanas. A mais recente envolve uma fala insinuante de Bolsonaro sobre adolescentes venezuelanas.

“A defesa da democracia é uma pauta desta eleição. Passa pelo combate às fake news e autonomia do Legislativo. O Progressistas entrará amanhã no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Janones por seus atos atidemocráticos”, escreveu Nogueira no Twitter.

“Lula, que vergonha, ein? Genocida não colou: então? Caníbal? Ficou ridículo? O que poderia ser mais sem limites? Pedófilo, Lula? Isso só da a medida do desespero de vocês. Aviso: maior será após a eleição”, complementou o ministro.