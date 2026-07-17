Ciro Nogueira não consegue impedir enquete que o colocou como candidato a deputado
Senador alegou à Justiça Eleitoral que pesquisa de portal prejudicava sua candidatura à reeleição
O senador Ciro Nogueira (PP-PI) tentou, e não conseguiu, remover a enquete de um portal que o colocou como candidato a deputado federal nas eleição deste ano, e não concorrendo à reeleição.
Ciro argumentou que o levantamento prejudicava ele, já que pretende disputar o Senado novamente, e solicitou a exclusão da postagem e a probição de divulgação de novos conteúdos do mesmo teor.
O pedido foi rejeitado pelo TRE do Piauí, que considerou que não houve conteúdo “notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado”, já que as candidaturas ainda não estão definidas.
O parlamentar ainda recorreu da decisão, mas ela foi mantida na semana passada pelos magistrados.
“No atual estágio do processo político, bem anterior ao registro oficial de candidaturas, inexiste definição acerca dos cargos a serem efetivamente disputados pelos interessados e ainda que se alegue possíveis intenções escusas em matérias jornalísticas no sentido causar dúvidas no eleitorado acerca das reais intenções eleitorais do pretenso candidato, ora representante, fato é que não há uma certeza de que o mesmo concorrerá ao Senado, uma vez que o cenário político é dotado de acentuado dinamismo”, avaliou a relatora Luiza de Moura Mello e Freitas.
Apesar de sofrer um desgaste devido à investigação do caso Master, Ciro apareceu em segundo lugar em pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data.
A liderança é do atual senador Marcelo Castro (MDB), que tem 28% das intenções de voto. Em seguida aparecem Ciro e o deputado federal Júlio César de Carvalho (PSD), ambos com 21% do eleitorado.