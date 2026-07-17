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Política

Ciro Nogueira não consegue impedir enquete que o colocou como candidato a deputado

Senador alegou à Justiça Eleitoral que pesquisa de portal prejudicava sua candidatura à reeleição

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 11h30
O senador Ciro Nogueira no plenário do Senado
O senador Ciro Nogueira no plenário do Senado (Andressa Anholete/Agência Senado)
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Ciro Nogueira não consegue impedir enquete que o colocou como candidato a deputado Priorizar nos meus resultados Google

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) tentou, e não conseguiu, remover a enquete de um portal que o colocou como candidato a deputado federal nas eleição deste ano, e não concorrendo à reeleição.

Ciro argumentou que o levantamento prejudicava ele, já que pretende disputar o Senado novamente, e solicitou a exclusão da postagem e a probição de divulgação de novos conteúdos do mesmo teor.

O pedido foi rejeitado pelo TRE do Piauí, que considerou que não houve conteúdo “notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado”, já que as candidaturas ainda não estão definidas.

O parlamentar ainda recorreu da decisão, mas ela foi mantida na semana passada pelos magistrados.

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“No atual estágio do processo político, bem anterior ao registro oficial de candidaturas, inexiste definição acerca dos cargos a serem efetivamente disputados pelos interessados e ainda que se alegue possíveis intenções escusas em matérias jornalísticas no sentido causar dúvidas no eleitorado acerca das reais intenções eleitorais do pretenso candidato, ora representante, fato é que não há uma certeza de que o mesmo concorrerá ao Senado, uma vez que o cenário político é dotado de acentuado dinamismo”, avaliou a relatora Luiza de Moura Mello e Freitas.

Apesar de sofrer um desgaste devido à investigação do caso Master, Ciro apareceu em segundo lugar em pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data.

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A liderança é do atual senador Marcelo Castro (MDB), que tem 28% das intenções de voto. Em seguida aparecem Ciro e o deputado federal Júlio César de Carvalho (PSD), ambos com 21% do eleitorado.

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