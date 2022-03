Ciro Nogueira e o embate entre o discurso e a prática

Em 25 de fevereiro, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, recebeu VEJA para uma entrevista, cujos principais pontos foram divulgados em recente edição da revista. Na ocasião, o ministro tratou da questão dos combustíveis e disse que o plano do governo para o tema consistia basicamente na redução de tributos com o objetivo de baratear o preço da gasolina e do diesel. Um dos coordenadores da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro, Ciro declarou que o governo não baixaria nenhuma medida eleitoreira.

“O grande diferencial deste governo é que ele não faz tudo pensando nas eleições. Se fizesse, não tinha tornado o Banco Central independente. O homem que é capaz de colocar o Banco Central independente não está pensando em eleição”, declarou. O ministro acrescentou que o teto de gastos seria respeitado e rejeitou a possibilidade de aumento do valor do Auxílio Brasil como forma de neutralizar o avanço da inflação, que supera a casa dos 10% no acumulado dos últimos doze meses. “Bolsonaro vai ser reeleito por uma combinação de fatores, como estabilidade, respeito ao teto de gastos e credibilidade”.

Quando da entrevista, o Palácio do Planalto já detectava uma recuperação de Bolsonaro nas pesquisas. O próprio Ciro Nogueira previu, na ocasião, que o presidente aparecia à frente de Lula nas intenções de voto em agosto. O mega-aumento dos combustíveis realizado pela Petrobras colocou todo esse discurso em xeque. Em público, o ministro pouco fala sobre o assunto. Nos bastidores, há uma pressão da ala política do governo para que algo seja feito a fim de neutralizar o mau humor do eleitorado. Cogita-se de tudo um pouco: do reajuste do Auxílio Brasil a subsídios diversos — um tremendo embate entre o discurso e a prática.