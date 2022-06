Ciro Nogueira, de moderado a radical ‘inconversável’

O PP é um partido governista e tem aversão ao papel de oposição. Em seu currículo, há apoio aos presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Lula (PT), Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). Em Brasília, brinca-se que, independentemente do resultado da eleição deste ano, a sigla estará ao lado do mandatário eleito, seja ele quem for, sob a alegação de que, sem os votos do abnegado PP, as pautas prioritárias para o país não avançam no Congresso.

Mandachuva da legenda, o senador licenciado Ciro Nogueira nunca negou o DNA governista de sua agremiação. De uns tempos para cá, no entanto, ele passou a se portar, segundo seus próprios colegas de partido, como um radical bolsonarista — tão radical e tão bolsonarista que, numa entrevista a VEJA, declarou que pessoalmente não apoiará um novo governo Lula caso o petista derrote Bolsonaro. É verdade que Ciro não poderia dizer nada diferente, já que é ministro-chefe da Casa Civil e coordenador da campanha à reeleição do ex-capitão, mas a turma do PP anda impressionada com a conversão dele à cartilha do chefe.

Alguns dos colegas de partido do ministro dizem que ele, que era reconhecidamente um moderado, tornou-se “inconversável” em razão de sua fidelidade cega a Bolsonaro. Mesmo em conversas reservadas, Ciro não admite a possibilidade de derrota de Bolsonaro, não critica o presidente e ainda ecoa mantras da ala ideológica do bolsonarismo. Só falta fazer o sinal de arminha com a mão.

Tal postura só não gera problemas internos no PP porque Ciro, “inconversável” ou não, manteve a tradição partidária de permitir que seus diretórios estaduais apoiem quem bem entenderem. Ao contrário do ministro, que recusou um convite para se encontrar com Lula, os quadros do PP conversam com todo mundo, até para manter as portas abertas para aderir ao presidente eleito — seja ele quem for.