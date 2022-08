Ciro Nogueira: ‘Bolsonaro vai respeitar eleições porque ele vai ganhar’

Em encontro de políticos e empresários no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 26, o ministro Ciro Nogueira, um dos palestrantes do evento, não poupou críticas a Lula (PT) e mostrou elevado otimismo em relação à reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

Quando questionado se o presidente respeitará o resultado das eleições, Nogueira foi enfático: “ele vai respeitar porque ele vai ganhar. Está muito fácil”. Mesmo com as pesquisas mostrando o petista mais de dez pontos à frente do atual presidente, o ministro afirma que o jogo vai virar em breve.

O ministro-chefe da Casa Civil também comentou o cancelamento da presença de Bolsonaro nos debates. Para ele, o embate no primeiro turno não é relevante para os eleitores. “Temos um segundo turno que já se iniciou. O Brasil está completamente dividido e ansioso para um debate entre os dois candidatos”, disse.