Se a eleição presidencial levasse em conta apenas os votos dos brasileiros residentes em Paris, o segundo turno seria entre Ciro Gomes (PDT) e Fernando Haddad (PT). Dados enviados pelo o Consulado Geral de Paris ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informam que Ciro venceu a eleição com 31,11% dos votos, seguido por Haddad, com 25,8%. O presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, ficou em terceiro, com 25,1% dos votos.

Segundo a Rádio França Internacional, quase 5.000 dos 11.000 eleitores inscritos votaram nas eleições deste domingo em Paris. Quem está no exterior vota apenas para presidente.

Nas redes sociais, usuários comemoram o resultado eleitoral de Paris:

"ciro é o candidato mais votado por brasileiros estrangeiros em paris" eu: pic.twitter.com/MLCPxu4QAJ — samuel (@melodramonster) October 7, 2018

Ciro ja ganhou em Paris, Berlim, Polônia etc felizmente brasileiros sensatos fora do país — CIRÃO 12 EM GALERA (@pedroprfvrr) October 7, 2018

A diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior do Itamaraty, embaixadora Luiza Lopes da Silva, afirmou que foi possível aumentar o número de seções eleitorais fora do Brasil, mas ainda há desafios a superar.“Dificilmente uma pessoa vai viajar de avião da cidade onde mora para outra para votar”, afirmou a embaixadora, lembrando que há cidades, como ocorre nos Estados Unidos, isoladas dos grandes centros nos quais o Brasil tem representação diplomática.

No pleito de 2018, 500.727 eleitores estão habilitados a votar em 99 países. A previsão, no entanto, é de que pouco mais da metade compareça.

No exterior, os eleitores votam exclusivamente o cargo de presidente da República. O resultado da votação no exterior será divulgado somente após o término da votação no Brasil.

(Com Agência Brasil)