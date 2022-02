Ciro Gomes tem potencial de voto comparável ao de Bolsonaro

Derrotado nas eleições presidenciais de 1998, 2002 e 2018, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) disputa com o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) a terceira colocação na corrida ao Palácio do Planalto. Apostas da chamada terceira via, os dois ainda não alcançaram a casa dos dois dígitos nas pesquisas de intenção de voto (ver tabela abaixo) e, por enquanto, não ameaçam os favoritos para chegar ao segundo turno: Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Apesar da situação desfavorável, Ciro Gomes encontra em alguns números motivos para manter o otimismo, principalmente aqueles relacionados ao seu potencial de voto, que é comparável ao de Bolsonaro. Levantamento da Quaest revelou que 4% dos entrevistados conhecem e votariam no pedetista e outros 24% conhecem e poderiam votar nele, o que dá um potencial de voto de 28%. No caso do ex-capitão, os percentuais foram, respectivamente, de 18% e 13% — total, de 31%.

Na sondagem do Ipespe, 13% declararam que votariam com certeza em Ciro Gomes e 36% que poderiam votar nele. No caso de Bolsonaro, foram 26% e 8%. O problema para o ex-ministro é que seu potencial de voto é majoritariamente formado por quem pode votar nele, e não por quem com certeza votará nele, como ocorre com Bolsonaro. Se quiser avançar, Ciro Gomes terá de converter o eleitor em potencial em eleitor fiel — eis aí a sua grande dificuldade. Por enquanto, ele desponta como uma espécie de segunda opção de voto, o que não é suficiente para torná-lo competitivo.

Outro obstáculo para Ciro é o nível de voto consolidado. Na pesquisa da Quaest, 74% dos que declaram voto em Lula consideram definitiva a decisão. No caso de Bolsonaro, são 65%. No de Ciro, 38%. Nessa toada, o ex-ministro e eterno presidenciável caminha para a sua quarta derrota na corrida presidencial.