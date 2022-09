Ciro Gomes registra B.O após tentativa de agressão de bolsonarista no RS

A equipe de campanha do presidenciável Ciro Gomes (PDT) registrou neste sábado, 10, um boletim de ocorrência depois de uma tentativa de agressão por parte de um suposto apoiador de Jair Bolsonaro (PL) durante visita a uma feira em Porto Alegre. No momento do incidente, o agressor teria dito estar armado.

O homem que causou confusão foi identificado como Lisandro Vargas Vila Nova. Policiais federais que cuidam da segurança do presidenciável, um ex-ministro, contiveram Vila Nova e o retiraram do local da feira.

“Durante a passagem da comitiva do denunciante pelo Acampamento, tradicional evento realizado em Porto Alegre, o agressor, sr. Lisandro, agiu de forma violenta e tentou agredir várias pessoas presentes, inclusive o denunciante Ciro Gomes”, diz um trecho do boletim de ocorrência, ao qual VEJA teve acesso.

“O agressor foi liberado após consulta no DCCI. Diante do notório comportamento bélico do agressor, requeiro a tomada de providências cabíveis à espécie”.

Embora tivesse dito estar armado, Vila Nova foi submetido a revista e nenhum tipo de armamento foi encontrado com ele.

Outro episódio de violência política acontecem em São Paulo. Na sexta-feira, 9, o candidato a deputado federal pelo PSOL-SP, Guilherme Boulos, relatou em suas redes sociais ter sido ameaçado por um homem armado durante um evento de campanha na região metropolitana da capital paulista.

“Um homem esbrejou: ‘aqui é Bolsonaro’ ao recusar o panfleto. Em seguida, disse estar armado e colocou a mão na cintura, no cabo da arma”, diz a postagem do líder do movimento sem-teto.

Na mesma publicação, Boulos atribui o ataque à militantes bolsonaristas. “O incidente aconteceu no fim da tarde desta sexta na Rua Marechal Deodoro, no Centro de São Bernardo do Campo. Vamos entrar com uma representação no MP Eleitoral para investigar o caso e buscar a identificação do cidadão. As ameaças bolsonaristas não vão nos intimidar”, disparou.